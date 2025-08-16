Suscribete a
El 'EuroRayo' acaba la reforma del estadio en el tiempo de descuento

La Comunidad remata los trabajos y deja el campo preparado para el partido de la Conference del día 28 de agosto

Comienzan las obras de renovación del Estadio de fútbol del Rayo Vallecano

El campo del Rayo Vallecano, el pasado miércoles, aún con las obras en marcha
El campo del Rayo Vallecano, el pasado miércoles, aún con las obras en marcha TANIA SIEIRA
Sara Medialdea

Madrid

En el tiempo de descuento, cuando había ya quien dudaba de que el sueño europeo del Rayo Vallecano pudiera tomar cuerpo en su histórico Estadio, las obras de acondicionamiento del mismo, imprescindibles para dotar al campo de los estándares que exige la UEFA, están ... a punto de acabar. Así lo señalan en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, donde aseguran que estos trabajos avanzan «a muy buen ritmo» y se trabajará durante todo el puente de La Paloma para que «esté todo rematado» en días. El Rayo llegará el día 28 en perfecto estado de revista para su cita con la historia del fútbol europeo, en la Conference League.

