El 'EuroRayo' acaba la reforma del estadio en el tiempo de descuento

En el tiempo de descuento, cuando había ya quien dudaba de que el sueño europeo del Rayo Vallecano pudiera tomar cuerpo en su histórico Estadio, las obras de acondicionamiento del mismo, imprescindibles para dotar al campo de los estándares que exige la UEFA, están ... a punto de acabar. Así lo señalan en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, donde aseguran que estos trabajos avanzan «a muy buen ritmo» y se trabajará durante todo el puente de La Paloma para que «esté todo rematado» en días. El Rayo llegará el día 28 en perfecto estado de revista para su cita con la historia del fútbol europeo, en la Conference League.

El Rayo Vallecano es un equipo acostumbrado a los altibajos. Ha sido capaz de remontar caídas brutales, y también ha logrado que se le conociera como el 'matagigantes' por sus excelentes resultados contra rivales teóricamente muy superiores. La de este año es su segunda cita con el fútbol europeo, tras la que vivió, hace ahora 25 años, al participar en la copa de la UEFA en la temporada 2000-2001. Entonces, su participación fue muy destacada: que se lo digan al Constel-Lacio, al que ganó los dos partidos, ida y vuelta, por 0-10 y 6-0. Le duró la alegría 217 días: doce partidos en total, con ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Y se hartaron de golear: 30 tantos a favor y 9 en contra.

Su próximo compromiso con Europa es con la Conference League: el próximo 28 de agosto tiene previsto jugar en su campo, en Vallecas. Y eso, a pesar de las dudas que despertó en un principio: tanto es así, que la Comunidad de Madrid tuvo que emprender un proyecto de mejora del campo que se concretó en unas obras iniciadas en abril y que ahora están a punto de concluir.

El plan de obras ha estado coordinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que es la dueña del estadio –que se asienta sobre terreno municipal–, en colaboración con el club. Este área, que dirige el consejero Mariano de Paco, tenía el compromiso de que los trabajos no interfirieran ni el en desarrollo de los encuentros del Rayo Vallecano durante la Liga ni que tampoco afectara al aforo del recinto.

Los primeros trabajos se centraron en realizar saneamientos, cerramientos y particiones, y esas son las tareas que se han acometido hasta que finalizó la liga, el 25 de mayo. A partir de ahí, se pisó el acelerador para acometer las obras de mayor envergadura, que dejaran el estadio al nivel que requiere la cita futbolística europea. Entre estas tareas, se ha incluido la sustitución de dos cubiertas del estadio.

La inversión asciende a 2 millones de euros, y su objetivo principal era garantizar la seguridad de los aficionados. Para ello, se han reparado grietas, eliminado humedades, sustituido falsos techos, y arreglado los deterioros que existían en la fachada en la zona de federaciones (las de boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar). También se han pintado las escaleras de gradas y graderíos, y se han reparado los aseos entre otras intervenciones. El club Rayo Vallecano cumplió, en mayo de 2024, su primer centenario.

En los primeros días de julio, inspectores de la UEFA visitaron el Estadio de Vallecas para comprobar si cumplía con todos los requisitos marcados por la organización para disputar partidos de competición europea. El resultado, señalaban desde el club, había sido bueno, y el optimismo predominaba entre los responsables del club. Pero a medida que avanzaba el verano y la obra no se terminaba, empezó a surgir en algunos sectores de la afición el temor de que no se llegara a tiempo para el partido de la Conference League. Los plazos estaban muy ajustados, pero desde la Comunidad madrileña han echado el resto para terminar los trabajos en el plazo previsto. Algo que finalmente parece que se va a conseguir.

No obstante, esto es sólo una fase de los trabajos: desde la Consejería están dispuestos a realizar una reforma integral del emblemático recinto, con el objeto de que el Rayo pueda seguir disputando partidos allí en las mejores condiciones, como señaló el consejero De Paco.