Morata vuelve al Bernabéu: de los pitos con la selección al tormento

El Milán asoma en duelo de Champions contra el Real Madrid, vuelve Morata al Santiago Bernabéu y el termómetro ambiental anticipa hostilidad y probable sesión de silbidos para el inestable delantero que el pasado marzo recibió una bronca de la afición blanca cuando portaba ... el brazalete de capitán de la selección española en un amistoso contra Brasil.

A la personalidad afectadiza de Morata le espera una nueva entrega de su áspera relación con el Santiago Bernabéu, un estadio que no perdona a sus piezas señaladas. El pasado 26 de marzo la animadversión de la grada hacia el delantero provocó un rechazo absoluto del seleccionador, Luis de la Fuente, encendido como pocas veces.

La parroquia pitó a Morata por los motivos que considerase, no jugó bien, pero atrás queda su pasado como rojiblanco y futbolista poco estimado por la población blanca, y De la Fuente estalló: «Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección. Al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Cuando oigo esos pitos, siento vergüenza».

Los problemas personales de Morata también acapararon el foco durante el comienzo de la concentración de la selección española en la Eurocopa de Alemania. «Mis hijos no entienden por qué a su padre le tienen tanta rabia en España», dijo en la Ser antes del debut de la selección ante Croacia en Berlín. «Puede ser mi último gran torneo con España», añadió respecto a la selección. «Si el Atlético está buscando delanteros, habrá que mirar en otro sitio», dijo sobre su club en ese momento.

Morata ganó la Eurocopa, un gol en su casillero, se marchó del Atlético al Milán («para mí la situación más fácil es no estar jugando en España»), se separó de su mujer, Alice Campello, con la que tiene cuatro hijos, y de vuelta de las vacaciones sorprendió con unas declaraciones a la Cope: «Tuve depresión... Pensaba que no volvería a ponerme las botas. Lo pasé muy mal y no quiero llorar. Para mí lo mejor era irme de España».

El delantero dejó frases muy duras sobre su salud mental: «Pedí ayuda cuando estaba en el coche camino del entrenamiento y sabía que iba mal... Iba al vestuario y me quedaba callado en mi sitio. Luego me encerraba en la habitación y peleaba contra mi cabeza. Es una enfermedad como cualquier otra. En la Eurocopa llegaba de una depresión y podía pasar cualquier cosa. He estado medicado y he tenido que tomar de todo. Eso no es un problema. Tienes que ponerte en tratamiento y tener coraje».

En esa situación límite para la mente estuvo el delantero del Milán, que recibió el reconocimiento y el apoyo del público en Murcia y Córdoba, donde la selección jugó sus dos últimos partidos oficiales. En el estadio Arcángel falló un penalti que hizo presagiar todas las tormentas y luego se rehizo con un gol. «Morataaaaa», lo aplaudió el público para deleite del futbolista y de Luis de la Fuente.

Este martes regresa al Bernabéu con el Milán, su quinto equipo como profesional y su noveno cambio de escudería, ya que estuvo dos veces en el Madrid, dos en el Atlético y dos en la Juventus.

«Será lo mismo de cuando volvía con el Atleti. No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Soy consciente de ello y espero que me silben y de todo. Es normal», ha dicho en la previa en una entrevista en The Athletic. También habló de salud mental: «No entiendo por qué en las escuelas hacen tanto hincapié en enseñar a los niños los nombres de todos los ríos de España e Italia y no en la salud mental».