Mendilibar, indignado: «¿El arbitraje? Es muy difícil que yo pueda ganar aquí»

Goleada del Barcelona ante Olympiacos con tres goles de Fermín. Hubo jugadas polémicas, como la expulsión de Hezze o un penalti en cada área, y José Luis Mendilibar estaba completamente indignado. El técnico español del Olympiacos cargó duramente contra el árbitro al considerar que ... no habían podido hacer nada más por culpa de sus decisiones. «¿Lo habéis visto todos, no? En cuanto nos hemos metido en el partido nos sacado sin hacer nosotros nada mal. Hay otros que han cometido los errores», empezó explicando en referencia a Urs Schnyder, árbitro dle encuentro. «De poder estar disputando el partido a sacarnos. De ponernos con el 2-1 y complicarle la vida al Barcelona a sacarnos, con dos decisiones que no son acertadas para nada. El que vea los partidos hace dos días pensará que nos han metido un meneo», se quejó 'Mendi' sobre la actuación del suizo.

Mendilibar insistió: «El árbitro no quería hablar conmigo. He hablado con el cuarto árbitro, que era muy educado, pero no quería hablar con el árbitro porque con las decisiones equivocadas que ha tomado, seguro que tomaba alguna equivocada conmigo». Y ser refirió al pasado para criticar las veces que se ha visto perjudicado por los arbitrajes. «Este lunes me recordasteis dos periodistas de aquí que no había ganado al Barcelona. Con el Eibar íbamos ganando 0-2 y nos metieron cuatro pero mirad los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo. Es muy difícil que yo pueda ganar aquí. La expulsión... La segunda amarilla es una locura, mi jugador se iba cayendo y le roza... En el penalti mi portero recoge los brazos para no tocarle. El árbitro lo ha visto al revés que yo».

Le preguntaron por si le gustaría cambiar el uso del VAR y poderle consultar en segundas amarillas. Su respuesta no dejó indiferente a nadie: «Como no pinto absolutamente nada... Pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo... Es impensable que no se pueda ver esa jugada que es determinante para el partido, la segunda amarilla, que es roja». Igual que cuando le cuestionaron por las quejas de Laporta, que asegura ver una 'mano blanca' en los arbitrajes: «Estoy de maravilla en Grecia, en la Liga griega. No quiero saber nada de aquí».

También analizó el partido: «Las sensaciones son jodidas, malas. Ha habido de todo, dos errores nuestros sus dos primeros goles. Tuvimos opciones en la primera mitad. Con el penalti a favor, nos hemos metido en el partido. Para mí es incomprensible la segunda amarilla, tienes que hacer más para sacar una segunda amarilla, y luego para redondear, el penalti... Son cosas que no entiendo, que no pueda intervenir el VAR en una segunda amarilla. El árbitro se queda contento con su decisión y nadie puede decirle nada». Y abundó: «En estos campos no te van a regalar nada y en este caso nos han quitado». Mendilibar concluyó: «Es mi idea de juego arriesgar y no ha cambiado en 30 años de entrenador y no va a cambiar. A ellos les gusta que vayas a apretarles, pero mi idea es coger riesgos en la presión. Con 2-1 y más de 30 minutos nos ha fastidiado lo que ha sido el partido. Ha fastidiado a Olympiacos y a los aficionados. A los únicos que no ha fastidiado es al Barcelona».

Hansi Flick era la cara opuesta. El técnico del Barcelona fue rotundo: «Sí, por supuesto, estoy feliz. Al principio tuvimos algunos problemas, pero merecimos la victoria. Cada gol y cada victoria es importante». Elogió a Fermín: «Sensacional actuación hoy de Fermín. Tres goles marcados, el primero muy importante. Nos dio confianza, es un jugador que lo tiene todo es dinámico, necesitamos su velocidad». Y se refirió al próximo partido ante el Real Madrid: «Lo primero es que hoy ganamos, que era importante y nos tiene que dar confianza para el partido del domingo. Es un partido tremendo. No tenemos mucho tiempo para recuperarnos pero tenemos que estar preparados».

También se refirió a las quejas de Mendilibar: «No es mi trabajo. Yo creo que es de otra manera, pero no lo voy a discutir». No obstante, profundizó: «No lo sé, puede que la expulsión haya podido decidido el partido, pero a mí no me gusta hablar del árbitro. Hay que jugar encima del terreno de juego, con los jugadores y puedes tener sensaciones diferentes. No me gusta hablar de esto aunque entiendo que él pueda estar enfadado».

Fue la noche de Fermín López, que anotó tres goles. Fue el jugador del partido y recibió el galardón que así lo atestigua. El canterano fue el primero en hablar y en mostrar su alegría. «Estoy muy contento. Necesitábamos una victoria así. Acabamos con buenas sensaciones y ahora a pensar en el clásico», empezó explicando y añadió: «Mi primer hat-trick, un sueño cumplido y a seguir trabajando. Ahora llevaré el balón para que me lo firmen los compañeros. Muy agradecido a todo el equipo y a mantener esa dinámica». Fermín explicó sus sensaciones en este rol que le ha tocado tras tantas ausencias: «Me siento cómodo en esa posición de mediapunta. Puedo hacer mejor mi juego. Pero estaré donde el míster me necesite». No se olvidó del partido del Real Madrid: «Llegamos al clásico con buenas sensaciones. Partido muy importante para todos, esperemos hacer un gran partido y llevarnos la victoria. Yo intento demostrar en el campo para poder tener oportunidades».

Rashford también realizó una gran actuación, con dos goles: «Estoy muy feliz, tuvimos paciencia en la segunda parte para elaborar. Puede ser mi mejor actuación con el Barça. Estoy preparado para sacar lo mejor de mí en el equipo». No obstante, aunque jugó delantero expuso sus preferencias: «Prefiero jugar en el extremo, pero me da igual. Pretendo ayudar y hacerlo lo mejor que puedo. A recuperarse y para el clásico». Y ya piensa en el Real Madrid: «El clásico es un partidazo y por eso he venido aquí, para este tipo de partidos. Muchas ganas de que llegue, espero que ganemos».