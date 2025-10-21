Suscribete a
Mendilibar, indignado: «¿El arbitraje? Es muy difícil que yo pueda ganar aquí»

Fase de grupos / Barcelona 6 - Olympiacos 1

«Estoy muy bien en la liga griega, no quiero saber nada de aquí», asegura cuando le comentan las quejas de Laporta por los arbitrajes

La explosión griega de Mendilibar

Mendilibar protesta una jugada del partido EFE
Sergi Font

Sergi Font

Barcelona

Goleada del Barcelona ante Olympiacos con tres goles de Fermín. Hubo jugadas polémicas, como la expulsión de Hezze o un penalti en cada área, y José Luis Mendilibar estaba completamente indignado. El técnico español del Olympiacos cargó duramente contra el árbitro al considerar que ... no habían podido hacer nada más por culpa de sus decisiones. «¿Lo habéis visto todos, no? En cuanto nos hemos metido en el partido nos sacado sin hacer nosotros nada mal. Hay otros que han cometido los errores», empezó explicando en referencia a Urs Schnyder, árbitro dle encuentro. «De poder estar disputando el partido a sacarnos. De ponernos con el 2-1 y complicarle la vida al Barcelona a sacarnos, con dos decisiones que no son acertadas para nada. El que vea los partidos hace dos días pensará que nos han metido un meneo», se quejó 'Mendi' sobre la actuación del suizo.

