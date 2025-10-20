Flick y los cortes de manga ante el Girona: «Cuando me veo hay cosas que no me gustan, no quiero que mi nieto vea a su abuelo haciendo estos gestos»

El Barcelona recibe este martes al Olympiakos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Hansi Flick compareció en la rueda de prensa previa y valoro el estado de ánimo de sus jugadores tras la victoria en la prolongación ... ante el Girona. «Ahora mismo es una situación complicada. Estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival... si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival... y eso nos mata en defensa. Esto lo tenemos que cambiar», empezó explicando.

Al técnico germano se le preguntó por sus últimas reacciones, como los cortes de manga tras el gol de Araujo el sábado y aseguró no estar más intranquilo que en la pasada temporada, aunque dejó una buena reflexión: «No estoy nervioso, que quede claro. Tal vez no tengo las mismas emociones que antes. Antes decían que no sonreía y ahora tengo más emociones, tal vez este club me ha cambiado. Me encanta este club, el lugar, las personas. Quiero darlo todo para este equipo. Estas cosas, cuando me veo en la televisión, no me gustan... No me gusta que mi nieto vea a su abuelo haciendo esto y tal vez tenga que cambiarlo».

Laporta y Deco dejaron entrever una ayuda hacia el Madrid en las últimas actuaciones arbitrales. «Yo llevo aquí solo 17 meses. Vosotros lleváis más tiempo aquí y sabéis más. No sé que decir», se limitó a contestar, dándole más importancia a los silencios que a las palabras. Ni siquiera quiso valorar la decisión del club de recurrir las tarjetas que le costaron la expulsión: «Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así».

Centrado más en el partido ante Olympiakos Flick elogió el estilo de juego de Mendilibar, técnico del conjunto griego: «Tiene uno de los mejores equipos en el corte, han tenido oportunidades de marcar... tienen buenos jugadores y saben cómo jugar». Ferran Torres no podrá disputar el partido por unas molestias: «Esperamos que esté en el Clásico, y también Raphinha. Lo esperamos. Cuando vino de la selección, le hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. Se tienen que minimizar los riesgos y que juegue mañana sería un riesgo. El jueves le haremos otra resonancia y veremos. Hay que cuidar a los jugadores. La situación es difícil. Cuando todos estén de vuelta, la situación será diferente». Y también se refirió a la ausencia de Raphinha: «Echo de menos a Raphinha, fue muy importante la temporada pasada. Es fantástico. Lo echo de menos».

Antes de Flick compareció Fermín, que valoró las sensaciones del equipo antes del partido antes de enfrentarse al Olympiakos. «No venimos con las sensaciones que nos gustaría, queda mucho tiempo y mucha temporada. Tenemos ganas de mejorar y trabajar. Volveremos, ya mañana, a nuestra mejor versión, seguro», ha explicado el futbolista, que se siente optimista de cara al duelo de Champions: «Vienen dos partidos importantes, es una semana bonita. No sé si seré titular. Haré lo que me toque y esperamos sumar todos los puntos». El atacante, no obstante, advierte: «Creo que será un partido muy difícil. Es la Champions, venimos de perder contra el PSG y debemos hacer un buen partido, recuperar sensaciones y ganar».

El azulgrana explicó qué deben mejorar: «La fase defensiva forma parte de todo el equipo... al final sabemos lo que tenemos que hacer y cuál es el plan del míster. Presionaremos como antes. Raphinha es muy importante y estamos deseando que vuelva cuanto antes». Y se refirió a las concesiones ante PSG y Girona: «Son momentos del partido, no puedes dominar todo el encuentro ni jugar al mismo nivel. Se intenta, pero los rivales también juegan. Hemos de mejorar algunas cosas. Mejoraremos y volveremos a jugar muy bien». Y no quiso referirse al partido del próximo fin de semana ante el Real Madrid: «No pensamos más allá de mañana, es un partido importante. Venimos de perder contra el PSG y queremos volver a la victoria».