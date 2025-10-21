Suscribete a
La explosión griega de Mendilibar

El veterano entrenador vasco del Olympiacos, rival hoy del Barça, hace historia en un club en el que es idolatrado

Mendilibar da instrucciones durante un partido de Olympiacos
Sergi Font

Barcelona

El Barcelona recibe esta tarde al Olympiacos (18.45 horas / Movistar+) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Y al frente del conjunto heleno, un ilustre de los banquillos españoles: José Luis Mendilibar (Vizcaya, 1961), que vive ... una segunda juventud en Grecia y es idolatrado en el Pireo. «Yo ya pensaba que no iba a salir nunca, siempre me retraía el tema del idioma, pero tengo que reconocer que me encuentro feliz», aseguraba recientemente. Aterrizaba en Atenas en febrero de 2024 y tres meses después clasificó a Olympiacos para la final de la Conference League, eliminando a rivales de mayor nombre en competiciones europeas. Su victoria ante la Fiorentina en la final le convirtió en el primer entrenador de la historia en conquistar un título europeo con un equipo griego y un dios en Atenas, donde su afición le venera y las rivales le respetan.

