La explosión griega de Mendilibar

El Barcelona recibe esta tarde al Olympiacos (18.45 horas / Movistar+) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Y al frente del conjunto heleno, un ilustre de los banquillos españoles: José Luis Mendilibar (Vizcaya, 1961), que vive ... una segunda juventud en Grecia y es idolatrado en el Pireo. «Yo ya pensaba que no iba a salir nunca, siempre me retraía el tema del idioma, pero tengo que reconocer que me encuentro feliz», aseguraba recientemente. Aterrizaba en Atenas en febrero de 2024 y tres meses después clasificó a Olympiacos para la final de la Conference League, eliminando a rivales de mayor nombre en competiciones europeas. Su victoria ante la Fiorentina en la final le convirtió en el primer entrenador de la historia en conquistar un título europeo con un equipo griego y un dios en Atenas, donde su afición le venera y las rivales le respetan.

Era la culminación a una longeva trayectoria, que le llevó desde el campo de tierra del Arratia (Territorial Preferente del País Vasco) en 1994 a los banquillos de históricos equipos de la Liga, como el Eibar, Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés o Sevilla durante sus más de 30 años como entrenador tras una discreta carrera como futbolista en la que nunca llegó a jugar en Primera división.

El Zorro de Zaldívar, apodo que combina su inteligencia táctica y el municipio vizcaíno en el que nació, se consolidó en el fútbol profesional en el que se especializó en conseguir ascensos y permanencias milagrosas. Un fútbol de sufrimiento, de brega, de mono de trabajo y de pocas satisfacciones. Hasta que llegó al Sevilla en marzo de 2023, sustituyendo a Jorge Sampaoli y con la misión de lograr la permanencia. No solo lo logró sino que clasificó al equipo hispalense para la final de la Europa League ante la Roma de José Mourinho, consiguiendo su primer título internacional como entrenador y ser el más veterano en lograrlo, además de la clasificación para la Liga de Campeones. Y de ahí, al Olympiacos. «Siempre entrené para sobrevivir y evitar el descenso. Pero en Olympiacos me he dado cuenta de que hay un fútbol diferente, hay que ganar partidos para ganar el campeonato. Eso me ha hecho cambiar», apuntaba el técnico vasco al repasar su trayectoria en los medios oficiales de Olympiacos.

Y parece que se ha aficionado al placer que proporciona la victoria. Una adicción alimentada por los tres títulos que ha ganado en el año y medio que entrena al equipo Erythrolefki (rojiblanco). 'Mendi' sumó el doblete griego a la mencionada Conference League y se ganó también los favores de su presidente, Evangelos Marinakis, polémico empresario de los sectores naviero, mediático y futbolístico, que le ofreció la renovación hasta 2026. Marinakis, que en 2017 también adquirió el Nottingham Forest, se ha visto asociado a diversas acusaciones controvertidas, como amaño de partidos e interferencia arbitral, aunque ha sido absuelto en todos los casos relacionados. De momento, Mendilibar resiste a Marinakis, auténtica máquina de triturar entrenadores: 43 despidos desde 2010, entre los que se encuentran viejos conocidos como Ernesto Valverde, Míchel, Carlos Corberán, Óscar García Junyent, Víctor Sánchez del Amo...

Mendilibar regresa a España para medirse a un equipo que conoce bien y al que se ha enfrentado un total de 27 ocasiones entre Liga y Copa, aunque solo ha conseguido ganar en una de ellas (temporada 2011-12, con Osasuna en El Sadar por 2-3). En Montjuïc se verán sus señas de identidad: presión coordinada, ritmo alto por fuera y un vestuario sin egos. Tras el último partido, ante el Larissa, en el que consiguió una trabajada victoria, dejó un mensaje al vestuario: «Si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete ocho», avisó.

«Tienen un buen ataque, creo que son uno de los mejores equipos en la estadística, han tenido buenas chances contra el Arsenal. Tienen muy buenos jugadores arriba y buenas ideas», concedió Hansi Flick en la previa del partido.