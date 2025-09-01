Se habla mucho de la polémica en el Santiago Bernabéu, pero creo que precisamente en ese partido se acertaron en todas las decisiones. Se anularon tres goles, sí, pero correctamente. Eso sí, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha realizado consulta a la FIFA ... para aclarar el término de «inmediatez» por la mano de Guller.

Hablando de polémica, en Vallecas se sancionó un penalti sobre Lamine Yamal que no debió señalarse. Se da la circunstancia que el VAR no estaba operativo, y por tanto no podía llamar al colegiado. De todas formas, con el criterio de «mínima intervención» aplicada este año, al haber un contacto, aunque fuera mínimo, no creo que hubiera llamado al colegiado.

Por último está el error más grosero, no solo de la jornada, sino igual el más importante en España desde que existe el VAR: el gol del Atlético de Madrid al Alavés. El VAR llegó para evitar precisamente que no se consiguieran goles ilegales en fuera de juego, como así se produjo en Vitoria.

Ahora viene un parón en la Liga. Vendrá bien a todo el colectivo para reflexionar, corregir errores y, si es posible, explicar ciertas decisiones en las que hay algunas dudas.

Elche-Levante

Minuto 44: gol bien anulado a Rafa Mir por empujón en el salto a un defensa. El delantero utiliza los dos brazos para extenderlos sobre la espalda del defensor, quitándole a este cualquier opción de llegar a despejar el balón.

Alavés-Atlético

Minuto 7: En el gol del Atlético parece que hubo un claro error tanto en el campo como sobre todo en la sala VOR dando validez al tanto. Las imágenes parecen indicar como Giuliano va hacia el balón partiendo de fuera de juego ya que solo hay un defensor (Jonny Otto) más cerca de la línea de gol que el atacante rojiblanco.

#30Ago | Lo que sucedió esta tarde en Mendizorroza es MUY GRAVE.



El VAR dio por bueno el gol del Atlético de Madrid y no se percató de que Giuliano Simeone estaba en fuera de juego.pic.twitter.com/xmp51HGLBG — Diego Mengual (@MengualEnLinea) August 30, 2025

Recordamos que al menos debe haber dos defensores por detrás , para que no haya fuera de juego. Deberían poner las líneas , y determinar técnicamente si es 'offside' o no. De serlo, sería un error que no debería ocurrir nunca , ya que es algo objetivo.

Minuto 12: penalti a favor del Alavés. Sorloth intente despejar el balón para que no remate Tenaglia. Le golpea en el pie, es falta y, con buen criterio, el Var no rectifica al árbitro

Minuto 33: Sorloth reclama penalti por empujón en un remate de cabeza. No se sanciona. Es verdad que el defensor le mete el brazo y arriesga mucho, pero creo que no es suficiente para pitar pena máxima.

Valencia-Getafe

Minuto 1: Penalti clarísimo no sancionado por pisotón de Santamaría a Liso. No lo pita el árbitro en el campo y tampoco le llama el VAR.

Real Madrid-Mallorca

Minuto 56: Gol de Güler que, tras llamada del VAR al árbitro, es revisado y anulado por mano del futbolista turco. Decisión correcta. Aunque sea un mano accidental, no puede conseguir gol el jugador que la hace. Si hubiera pasado el balón a otro compañero y este hubiera marcado, el tanto hubiera subido al marcador.

🖐️Sánchez Martínez acudió al VAR para anular este gol de Arda Guler por mano.



🤔¿Qué opináis?#LaLiga #RealMadridMallorcapic.twitter.com/KE5WFMH5GF — Fballers4ever (@fballers4ever) August 30, 2025

Minuto 73: caída de Mbappé en el área en disputa con Valjent. Sánchez Martínez no pita nada. Bien arbitrado.

Rayo-Barcelona

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥



La acción entre Lamine Yamal y Pep Chavarría #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SIiDjptfJ6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Minuto 37: penalti sancionado por derribo de Chavarría a Lamine Yamal. Hay contacto muy leve en la rodilla, pero no se puede pitar penalti por eso. El VAR debería haber entrado, pero como no estaba operativo...