El gol de Giuliano, motivo de polémica: «Si es fuera de juego, es un error que no debería ocurrir nunca»

El gol del Atlético de Madrid ante el Alavés es polémico. Parece que hay un claro error tanto en el campo, como sobre todo en la sala VOR, dando validez al tanto.

Las imágenes parecen indicar cómo Giuliano va hacia el balón partiendo de fuera de juego cuando solo hay un defensor (Jonny Otto) más cerca de la línea de gol que él.

La norma dice que debe haber al menos dos defensores por detrás para que no haya offside. Normalmente el portero es uno de ellos, pero en este caso Sivera está claramente adelantado tras rechazar el disparo de Thiago Almada.

Se deberían mostrar las líneas y determinar, técnicamente, si es fuera de juego o no. De serlo, sería un error que no debería ocurrir nunca, ya que es algo objetivo.

No fue la única jugada polémica del Alavés-Atlético. En el minuto 12 hay penalti a favor del Alavés. Sorloth intenta despejar el balón para intentar que no rematara Tenaglia. Le golpea en el pie y el VAR no rectifica al árbitro.

Después, en el minuto 33, es Sorloth quien pide penal por un empujón en un remate de cabeza. No se sanciona. Es verdad que el defensor le mete el brazo, arriesga mucho, pero creo que no es suficiente para pitar la pena máxima.