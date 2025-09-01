El nuevo CTA no silencia el ruido arbitral: errores escandalosos, neverazos, un VAR que no funciona e interpretaciones difusas

Agosto ya es historia, y también las tres primeras jornadas de la Liga 2025-26, pero van a seguir dando que hablar. El parón de selecciones de septiembre viene con novedades. El jueves 11, si el CTA y la RFEF no cambian de opinión, ... el nuevo organismo arbitral saldrá a valorar las jugadas más polémicas de este inicio de temporada. Y hay unas cuantas.

La renovación del CTA no ha logrado apagar el incendio arbitral. En estas tres semanas, se han producido errores de máxima gravedad, dos neveras, fueras de juego sospechosos e interpretaciones que chocan bastante con el sentido común. No solo no ha disminuido la polémica, sino que ha ido a más. Y no tiene pinta de que los decibelios aminoren con el paso de las jornadas.

Este lunes, Marta Frías, la excolegiada aragonesa que desde este verano ha sido nombrada como directora del Departamento de Relaciones Internacionales del CTA y portavoz del organismo, se reunirá con Morientes, Oltra, Sandoval y Sánchez Vera. El exfutbolista y los tres entrenadores forman la comisión que seleccionará las jugadas que el CTA explicará con cierta rutina a lo largo del curso, como tiene pensado hacer por primera vez el jueves de la próxima semana. Y hay algunas que han resultado escandalosas en los 31 partidos de Liga ya disputados.

El lío comenzó desde la jornada 1. Munuera Montero no anuló un gol de Ferran en el Mallorca-Barça, a pesar de que Raíllo estuvo ocho segundos tirado en el suelo, ligeramente conmocionado por un balonazo, justo en la zona de acción donde tuvo lugar el tanto del delantero azulgrana. Esa acción, que tampoco contó con la ayuda del VAR, le ha costado al colegiado jiennense la nevera más temprana de una Liga. No ha pitado en la jornada 2 ni tampoco en la de este pasado fin de semana, cuando la alternancia dictaba que así fuera.

Por esto fue anulado el primer gol de Mbappé en el Madrid-Mallorca rfef

Aquí, Fran Soto ha cumplido lo que dijo hace mes y medio, cuando fue presentado como nuevo jefe del CTA. «Se va a arbitrar según rendimiento o estado, no por cupos obligatorios. Habrá meritocracia y los mejores árbitros serán los que más piten», desveló el nuevo presidente del organismo. Igual que lo aplicó con Munuera Montero, lo hizo el sábado con González Fuertes, desde este curso árbitro exclusivo de VAR tras decir adiós al verde. El asturiano se zampó el claro fuera de juego de Giuliano en el 0-1 del Atlético en Mendizorroza, y ese gigante error lo quitó de enmedio en el Madrid-Mallorca, en el que estaba asignado solo unas horas después como segundo VAR. Dos decisiones de mano dura que mandan un aviso al gremio, pero lo realmente importante es que son dos errores inaceptables de los árbitros de fútbol que mejores sueldos tienen a nivel internacional. Dos acciones de reglamento que no se pueden pasar por alto. Y que no son interpretables.

Tampoco el fuera de juego semiautomático. O quizás sí. El primer gol anulado a Mbappé en el Madrid-Mallorca (el segundo sí es evidente) es un ejercicio de fe. La tecnología dice que Kylian tenía que haberse rapado al 1, y no al 2, para no haber caído en fuera de juego, pero la realidad dice otra cosa. Primero, no hay una imagen que muestra la posición del francés en el momento justo del pase de Alexander-Arnold y, al ser tan milimétrico el fuera de juego, es evidente que el factor humano tiene mucho peso en la decisión. El frame seleccionado en la asistencia del inglés marca la diferencia. Solo uno menos ya hubiera habilitado a Mbappé, y ese frame lo decide el dedo de un ser humano vestido de árbitro, no la tecnología.

Hay un miembro del colectivo que días atrás confesaba a este periódico que la pasada temporada hubo en Primera una veintena de goles que hubieran sido validados, o anulados, dependiendo de la imagen que se hubiera seleccionado desde la sala VOR. En la retransmisión de un partido de fútbol, un solo segundo está compuesto de 50 frames. Para que se entienda la relevancia de elegir uno más o uno menos.

Y luego está el tema estrella, el de las manos. Dijo Xabi Alonso tras el Madrid-Mallorca que su interpretación de inmediatez en el gol anulado a Güler era distinta a la de Sánchez Martínez. Y no le falta razón. El concepto que aplican los colegiados de inmediatez para anular goles que vienen precedidos de la mano de un jugador atacante está muy lejos del concepto de inmediatez que se utiliza en el día a día, en la vida real. Y eso es ir contra la naturaleza del sentido común. El gol de Arda no es inmediato, hay una parada de por medio. El tanto de Fermín en el clásico de Montjuic de la pasada temporada tampoco lo es. Tiene que recorrer unos cuantos metros y deshacerse de varios rivales. El del Córdoba en Zorrilla el sábado, ante el Valladolid, es de lejos el menos inmediato de todos. Pasan 15 segundos y unos cuantos pases y recuperaciones entre la mano y el gol de los andaluces. Todos estos tantos fueron anulados por infracciones con el brazo que acaban después en gol.

Urge explicar este concepto tan difuso de inmediatez que aplican los árbitros. Como urgen bastantes más explicaciones tras estas primeras tres jornadas que culminaron con un esperpento en el estadio de Vallecas. En el Rayo-Barcelona (1-1) que cerraba el domingo en la Liga, el Barça se favoreció de un penalti inexistente de Chavarría a Lamine señalado por Busquets Ferrer.

El fallo pudo ser solucionado por el VAR, pero durante la primera parte del encuentro, no hubo comunicación entre el árbitro balear y la sala VOR. Se jugaron 45 minutos sin videoarbitraje, algo insólito en pleno 2025, y ese contexto resultó decisivo en el resultado final. Más cera para un inicio arbitral de temporada que, ni siquiera, llega al aprobado.