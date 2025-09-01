La ambigua explicación de Mediapro al fallo del VAR en Vallecas: «Un problema técnico que no ha podido determinarse»

Grup Mediapro. la empresa audiovisual que lleva el VAR en España, ha admitido a través de un comunicado la existencia de «un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse», que impidió este domingo »el correcto funcionamiento« del servicio de videoarbitraje (VAR) durante la primera mitad del duelo entre el Rayo Vallecano y el Barcelona, partido correspondiente a la tercera jornada de Liga.

Un partido en el que Lamine Yamal adelantaba al equipo azulgrana con un discutido penalti que no pudo ser revisado por el VAR debido a esos problemas técnicos. Antes de que se iniciara el encuentro, el árbitro se dirigió a los técnicos de ambos equipos, Iñigo Pérez y Hansi Flick, para indicarles que había problemas de comunicación con el VAR, que estuvo inoperativo durante la primera mitad.

En un comunicado oficial facilitado de madrugada, Mediapro señalaba este lunes que los motivos del fallo eléctrico aún «no» habían «podido determinarse», pero que «está trabajando para esclarecer las causas del incidente». «A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte», informó la nota sobre un partido con hubo un penalti a favor del Barça y que no se pudo revisar, prevaleciendo la decisión del árbitro de campo.

Un duelo que finalizaba con empate tras el gol conseguido por Fran Pérez en el minuto 67.