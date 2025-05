Ángel Torres: «El Sevilla ha intentado fichar a Bordalás en los tres últimos años»

El Sevilla cierra mañana en Villarreal otra temporada para olvidar en medio del caos social, deportivo y económico que padece la entidad de Nervión. Al menos, lo hace en Primera división, que no es poco después de haberle visto las orejas al lobo ... en un tramo final de temporada que se fue embrollando más de lo deseado hasta que Caparrós, siempre Caparrós, asumió por enésima vez el rescate de urgencia del club de sus amores para evitar la hecatombe del descenso. En las circunstancias actuales, la pérdida de categoría habría acarreado efectos letales para la sociedad blanquirroja. La sufrida victoria lograda ante Las Palmas (1-0) en el Sánchez-Pizjuán, donde el equipo acumulaba la friolera de cinco meses sin ganar, sirvió a la postre para sellar la continuidad en la élite y, por ende, la tranquilidad en todos los estratos de un club al borde de un ataque de nervios.

Pero, por mucho que la temporada expire, el Sevilla no está para perder ni un segundo. La maraña de su futuro institucional, con los grandes accionistas enredados en un sinfín de pactos y pleitos entre sí, permite pocos cambios o ninguno en la dirección del club. La venta, por tanto, no es una salida que pueda prosperar a corto plazo, de manera inmediata este verano, a no ser que las familias sevillistas lleguen a un consenso improbable por sorpresa o que alguien ponga sobre la mesa una multimillonaria oferta por el 52 por ciento de las acciones aún más improbable. Tampoco la personalidad de Del Nido Carrasco invita a pensar que el presidente vaya a dar un paso al lado. Ni eso pasa por su cabeza, ni el pacto lo aconseja para sus propios compañeros de mandato, pues sería en ese caso el padre, Del Nido Benavente, quien asumiera el sillón con sus acciones.

Sin movimientos a la vista en este sentido, José María del Nido Carrasco es consciente de que tiene que proyectar y poner los cimientos de la próxima campaña sin solución de continuidad. No tiene margen. Las vacaciones de los futbolistas están al caer y hay que planificar un equipo. En poco más de un mes arrancará la pretemporada del nuevo Sevilla FC. Lo primero que tiene que aclarar el presidente y su consejo es el futuro del director deportivo. La popularidad y la confianza en Víctor Orta, al que le queda aún otro año de contrato, andan bajo mínimos. Hace algunas semanas, su salida se daba por hecha, aunque en estos momentos no se puede descartar su continuidad, sobre todo si el club no es capaz de atar a un sustituto de ciertas garantías. También debe el Sevilla cuanto antes elegir al nuevo entrenador.

La deriva de la institución queda plasmada en la propia inestabilidad de su banquillo, con hasta siete entrenadores en menos de tres años: Lopetegui, Sampaoli, Diego Alonso, Mendilibar, Quique Sánchez Flores, García Pimienta y Joaquín Caparrós. En las quinielas para suceder al utrerano y coger las riendas del próximo proyecto aparecen nombres y estilos de todo tipo, nada que ver el uno con el otro. Desde Imanol, Míchel o Bordalás hasta el técnico del filial, Jesús Galván. Ha cogido peso en los últimos días la opción del oriotarra Imanol Alguacil, que queda libre tras seis temporadas en la Real Sociedad, un técnico con valentía para apostar por la cantera y que profesa el fútbol ofensivo. Su nombre, en cualquier caso, llega asociado al de Víctor Orta. Es decir, propuesto por la dirección deportiva.

Sin embargo, a varios integrantes del consejo les seduce otra vía más pragmática y que quizá se amolda mejor al actual escenario del Sevilla FC, como demostró no hace mucho en un Valencia de similar corte al que dejó en la primera mitad de la tabla y finalista de la Copa del Rey: José Bordalás. Con el entrenador alicantino, el Sevilla realizó un sondeo con su entorno recientemente para calibrar su predisposición. Por ahora no se ha avanzado con él ni con ningún otro. ABC ha contactado con el presidente del Getafe, Ángel Torres, para conocer mejor la situación del técnico azulón. «No me consta ese interés. Al menos de momento. De hecho, hemos hablado con el Sevilla FC esta misma semana de otros asuntos y no ha sido para nada del entrenador. De todas formas, en el fútbol lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. La semana que viene me reuniré con Bordalás, pero en este aspecto estoy tranquilo».

Un técnico con caché

El presidente del Getafe desvela además que el supuesto interés del Sevilla en su entrenador viene de lejos: «Ellos han intentado el fichaje de Bordalás en los últimos tres años, le han ofrecido el cargo, pero la verdad es que no han recibido el mismo interés en la respuesta del entrenador», comenta Torres, que especifica por otra parte que «el contrato de Bordalás con el Getafe no tiene ninguna cláusula. Puede irse si él lo decide, pero, claro, tiene que ser a un equipo superior y que juegue en Europa. Estamos muy agradecidos a Bordalás, porque aquí siempre lo ha hecho muy bien, de ahí que tenga esa opción de liberarse si él quiere… pero para irse al Sevilla, con los problemas que actualmente tienen allí, mejor se queda aquí. Bordalás es el quinto entrenador que más gana en LaLiga española. No sé si el Sevilla FC quiere eso», sentencia el máximo dirigente del Getafe.

Un Ángel Torres que, a modo general, piensa que el campeonato español irá apostando poco a poco en el futuro por la vía de entrenadores de la casa. «Los clubes hoy en día no se pueden permitir el lujo de pagar 3 ó 4 millones por el entrenador». Se ve por ejemplo en la apuesta de la Real Sociedad por Sergio Francisco tras la salida del propio Imanol. También en el Sevilla sonó en el tramo final de la liga y suena la opción de Galván tras su espléndida campaña con el Sevilla Atlético en la Primera Federación. La semana que viene se resolverán muchos interrogantes en Nervión.