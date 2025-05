Bordalás no quiere dar muchas pistas sobre su futuro

José Bordalás es uno de los nombres más vinculados con el Sevilla FC en las últimas semanas. El técnico del Getafe suena para el banquillo de Nervión y la prensa ha aprovechado la comparecencia del alicantino de este viernes para preguntarle por su futuro.

De esta forma, Bordalás ha desvelado que a partir del lunes se reunirá con Ángel Torres, presidente del Getafe, con el que guarda una gran relación para resolver las incógnitas sobre su futuro de cara a la temporada que viene, tanto del suyo como del resto de jugadores de la plantilla. Cuestionado en concreto por el Sevilla, el entrenador ha confesado que está «centrado en el partido de la última jornada dónde quiere que su afición pueda disfrutar y terminar con las mejores sensaciones».

«Estoy al corriente, pero no le he dado importancia, queda un partido, no le he hecho caso a noticias y rumores por respeto a mi club, afición, mis jugadores y todos», ha insistido el técnico las noticias que lo vinculan al Sevilla FC.

No es un secreto que Bordalás siempre ha tenido interés en recalar en el Sevilla. No obstante, el club se encuentra en una difícil situación y, ahora mismo, es uno de los banquillos más complicados de LaLiga, como ya ocurriese con su llegada al Valencia en la temporada 2021-22. De hecho, de terminar firmando por el Sevilla, el técnico se convertiría en el séptimo entrenador del club hispalense desde la salida de Julen Lopetegui hace dos temporadas.