Conocí a Jorge Vilda a finales del año 2013. En aquella época estábamos dando los primeros pasos de un proyecto, en ese momento bautizado AR10, que fue germen del CD Tacón y, por tanto, del Real Madrid femenino. La cita con Jordi (así lo ... conocían en Canillas) fue en Madrid, en el hotel Claridge. Acudió acompañado de su padre, el gran Ángel Vilda. La intención de la reunión no era otra que contarles nuestro proyecto, saber su opinión como expertos, para de esa manera acabar de dar forma a nuestro plan estratégico. En el transcurso de aquella conversación puse sobre la mesa el nombre de Guti, la persona que en ese momento, como entrenador, yo creía podría dar un impulso a ese futuro Real Madrid femenino. Jordi jamás creyó que el Real Madrid fuera a hacer ni a corto ni a medio plazo la sección femenina, una opinión que compartía con la mayor parte de los que conocían el tema. Y, para mi pena, tampoco veía a Guti como entrenador…

Hace unos días, Jorge Vilda rompió su silencio con Pedrerol en 'El cafelito' en una entrevista en la que demostró sentirse cómodo y a gusto, pero en la que no aclaró de forma contundente ni una sola de las cuestiones que hoy siguen sin respuesta. El enigma de las puertas abiertas o semientornadas, por ejemplo, sigue dando vueltas, porque sencillamente es la respuesta a la que nadie se atreve. Querías asegurarte del descanso de las jugadoras, dices para justificar la medida. ¿Y qué sospechabas que lo podía poner en peligro? Silencio.

¿Y en ese grupo de jugadoras, algunas de las cuales eran o habían sido pareja, quién elegía el reparto de las habitaciones? Tengo claro que, habiendo tenido la posibilidad de coger el toro por los cuernos, no lo hiciste. Se trataba sencillamente de quitar el mando a las jugadoras, acostumbradas a campar a sus anchas, para poner el orden y la disciplina necesarios en cualquier selección.

Pasas de puntillas por el motín de Las Rozas, recalcas que 15 jugadoras renunciaron por mail a la selección, que Irene Paredes te llamó para decirte que de momento no se encontraba en condiciones y que Alexia y Jenni se escudaron en lesiones para saltárselo (aunque tú conocías perfectamente el trasfondo de esa sonada excusa). Empatas con Suecia, ganas a EEUU por primera en la historia... y entonces, das marcha atrás... ¿Por qué volviste a convocarlas? ¿Lo hiciste por iniciativa propia? ¿Se estaba ya gestando la gran traición de Montse Tomé? En aquel momento tenías el apoyo de la cúpula de la RFEF, pero ya nunca podremos saber si sólo con aquel grupo de brillantes jugadoras fieles, hubiésemos conseguido también el título mundial.

Aseguras que en el fútbol has visto todo tipo de traiciones (¡a mí me lo vas a decir!). ¿Has pensado cómo se sintieron las jugadoras que tras el motín fueron contigo a muerte y luego se quedaron sin ir al Mundial? Y esa fue tu gran derrota. Preferiste replegarte y mantener el cargo (cuando en realidad justo ahí lo estabas perdiendo) aún a costa de perder autoridad en el vestuario.

Dices también: «Durante el Mundial tuvimos absolutamente todo, era un paraíso futbolístico». Pero un paraíso no pasa por una convivencia con ambiente de auténtica guerra civil. Los dos grupos enfrentados, las del Barça contra las del Real Madrid, no encontraron paz en el entrenador, como hubiese sido deseable.

Hablas de mensajes de apoyo recibidos durante tu linchamiento. Sólo llegaron de jugadoras blancas. Olga Carmona, Ivana Andrés, Athenea. De la que seguro no te llegó carta, ni llamada ni sensación de apoyo alguno, fue de Misa Rodríguez que durante el Mundial se pasó al bando de las azulgranas. Quizá de ahí nazca el conflicto que no son capaces de solucionar en el vestuario del Real Madrid.

La rebelión de las 15 marcó un antes y un después en la selección. Pero una entrevista de Vilda después sigue sin ser contada. O no del todo.