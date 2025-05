La Justicia vuelve a castigar al Barça por Gavi

Nuevo varapalo para el Barcelona, que ve peligrar el futuro de Gavi, uno de los jugadores más valiosos del equipo de Xavi y que volverá a tener ficha del filial. Así lo ha estimado el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona al desestima el recurso presentado por el club catalán el pasado miércoles después de la decisión del lunes donde se comunicaba que la entidad presidida por Joan Laporta había entregado la demanda fuera de plazo. Los recursos que los jueces han ido tumbando hacían referencia a la solicitud de las medidas cautelares para la inscripción del sevillano como futbolista del primer equipo ante el riesgo de que, al acabar contrato este verano, fuera tentado por algún club potente que le hiciera una oferta económica irrechazable. El Juzgado de lo Mercantil ha confirmado al desestimar este recurso que la petición de las medidas cautelares solicitada por los servicios jurídicos del club azulgrana se produjo fuera de plazo. De ahí que no se haya retractado y que el castigo siga adelante,

Gavi seguirá siendo jugador del filial como lo había sido hasta el 31 de enero, fecha en la que se conoció una primera resolución favorable al club y que permitió que el Barcelona le inscribiera en LaLiga durante el mercado invernal con su nuevo contrato, que tenía validez hasta 2026, con una cláusula de mil millones de euros. Ahora, la solución pasa porqué la directiva reduzca al máximo la masa salarial y haga hueco para que los emolumentos de Gavi, los de su nuevo contrato, entren dentro del límite fijado por la patronal. Pero de momento, la única realidad es que Gavi ha sido desinscrito como futbolista del primer equipo. De todas formas, el proceso no está acabado y ahora el Barcelona tiene un plazo de veinte días para recurrir a la Audiencia Provincial de Barcelona y esperar una solución favorable.

El pique con Ceballos y la selección

Por otro lado, hay que destacar el reencuentro entre Gavi y Ceballos en la selección española. Ambos han sido convocados por Luis de la Fuente y hay cierta curiosidad por cómo va a ser la relación entre ambos teniendo en cuenta las chispas que saltaron entre ambos durante el último clásico y en el que unas imágens revelan que el madridista le estiró del pelo al azulgrana.

Ceballos ha explicado una conversación con el seleccionador. «El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho. No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur. Somos muy calientes», explicó en 'Marca'. Ceballos añadió: «Está todo solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y el no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros».