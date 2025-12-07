La tensión de Almeyda con el árbitro y la asistente Guadalupe Porras: «Me dijo que le estaban faltando el respeto»

El tenso empate vivido en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla (1-1) dejó una imagen entre Matías Almeyda y la árbitra asistente Guadalupe Porras que no deja indiferente a nadie. El entrenador del Sevilla no estaba para nada de acuerdo ... con la tarjeta amarilla que vio Peque, amonestación que además le acarrea suspensión al mediapunta catalán. Se lo reprochó a Guadalupe Porras y posteriormente el argentino discutió con el árbitro principal, Guillermo Cuadra Fernández, en el túnel de vestuarios.

«Hablo con respeto, me gusta ser respetado. Sólo le pregunté a la asistente por qué amonestaron a Peque y me dijo que le estaban faltando el respeto«, explicó Almeyda tras el partido. Los cruces de miradas y gestos entre los protagonistas en ese momento del encuentro fueron más que llamativos.

Lo que Almeyda quiso dejar claro en todo momento es que para nada hubo problemática de género alguna, como se haya podido deslizar de la situación. Él sólo rebatió que se amonestara a Peque por la mano que cometió. «Tengo tres hijas, una mujer y una madre, yo no falto el respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien«, decía Almeyda antes de ser preguntado por Mónica Marchante, periodista de Movistar LaLiga, si esa »falta de respeto« se debía a cuestiones de género. »No, no había nada de género. No miro, somos iguales. Si estamos en fútbol, todos somos iguales, en la vida todos somos iguales«, sentenció.

Posteriormente, en sala de prensa, Matías Almeyda fue cuestionado por la actuación de Cuadra Fernández: «Prefiero no hablar de este señor... Le pregunté por la amarilla, pero no supo responderme. Se queda ahí y por eso no hablo, que alguna vez hablen ellos», concluía Almeyda con gesto serio y contrariado.