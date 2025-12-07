Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

La tensión de Almeyda con el árbitro y la asistente Guadalupe Porras: «Me dijo que le estaban faltando el respeto»

«Tengo tres hijas, una mujer y una madre, yo no falto el respeto a las mujeres. Si estamos en fútbol, todos somos iguales, en la vida todos somos iguales», espetó el entrenador del Sevilla

Valencia - Sevilla: Lo tiró todo por la borda en el descuento (1-1)

Almeyda y Guadalupe Porras, durante el Valencia - Sevilla
Almeyda y Guadalupe Porras, durante el Valencia - Sevilla
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El tenso empate vivido en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla (1-1) dejó una imagen entre Matías Almeyda y la árbitra asistente Guadalupe Porras que no deja indiferente a nadie. El entrenador del Sevilla no estaba para nada de acuerdo ... con la tarjeta amarilla que vio Peque, amonestación que además le acarrea suspensión al mediapunta catalán. Se lo reprochó a Guadalupe Porras y posteriormente el argentino discutió con el árbitro principal, Guillermo Cuadra Fernández, en el túnel de vestuarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app