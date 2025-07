Graham Hansen, la líder de Noruega a la que el corazón puso en riesgo su carrera

Noruega e Italia abren este miércoles por la noche los cuartos de final en Ginebra. Las nórdicas, líderes del grupo A, vencieron a Suiza (1-2), Finlandia (2-1) y a Islandia (4-3) y parten como favoritas ante las transalpinas, que solo fueron ... capaces de ganar a Bélgica (1-0) y empatar ante Portugal (1-1). En las filas de Noruega destaca la participación de Carolina Graham Hansen, la delantera del Barcelona, que fue la artífice de la clasificación directa al anotar el gol de la victoria ante Finlandia.

Con el 10 a la espalda, Graham liderará a Noruega para alcanzar una semifinal en la que podrían cruzarse con Suecia o Inglaterra, que juegan el jueves. Atrás quedan los problemas que sufrió hace cuatro años, cuando ya militaba en el Barcelona. La delantera tuvo que ser intervenida por una dolencia cardíaca que le mantuvo apartada de los terrenos de juego varios meses. Aquella operación le cambió la vida y lo reconoce cada vez que habla de ello. «Fue un alivio saber cómo me había estado sintiendo durante un tiempo si no hubiera estado en mal estado. Estaba como: 'no puedo jugar así, es imposible jugar así'. Ya ni siquiera tenía vida. Todas las mañanas apenas podía salir de la cama, nunca dormía lo suficiente y dormía mucho, acostada en el sofá el resto del día. En realidad, ya no tenía vida», explica.

El relato de Hansen es escalofriante y tuvo suerte de que le detectaron a tiempo un problema que pudo ser mucho más grave. «¿Antes podía hacer cosas extra en mi vida y ahora es como si fuera vieja? No lo sé. ¿O estamos entrenando tan duro que no puedo manejarlo? Para mí, fue agradable tener una solución al problema. Suena muy aterrador, pero tenía buena gente a mi alrededor asegurándome que estaría bien y que solo me ayudaría. Fue tristemente fácil. Porque estaba tan cansada y tan frustrada que no pude recuperarme de la manera que quería y era hora de que me centrara en mí por una vez y me ocupara de lo que necesitaba cuidar. Di todo lo que tenía durante aquella Euro, aunque no fue suficiente, lo cual es muy triste, pero esa es la vida a veces», apuntaba. Tras la intervención quirúrgica y su recuperación, la noruega se ha convertido en un puntal en el Barcelona, fija en el esquema de todos los entrenadores que han pasado por el Johan Cruyff.

Hansen comenzó su carrera en su país natal, en el Stabaek IF pero prosiguió su carrera en Suecia, militando en el Tyresö FF. En 2014, se unió al VFL Wolfsburg en la Bundesliga, donde sufrió varias lesiones graves en su rodilla entre 2015 y 2018, pero disputó dos finales de la UEFA Women's Champions League y ganó tres títulos de Liga y cinco DFB-Pokal. Su trayectoria vivió un espaldarazo en 2019, cuando fichó por el Barcelona. Su aportación fue clave en el éxito del club catalán, que en 2021 consiguió el triplete (Liga, Copa y Champions). Hansen es internacional desde 2011, siendo subcampeona en la Eurocopa de 2013 y fue una de las jugadoras más destacadas en el Mundial de 2019.

Graham ha sido reconocida por el rol desempeñado en todos los equipos en los que ha jugado y ha sido incluida entre las mejores jugadoras del mundo. También ha sido nominada a varios premios internacionales como The Best y el FIFA/FIFPro World XI, y ha ganado el Gullballen a la Mejor Jugadora de Noruega en dos ocasiones consecutivas.