Nadie caza a España: Un ciclón ofensivo que no recibe faltas

La tremenda pegada de España la convierten en una de las selecciones más temibles a nivel ofensivo, dominando todas las estadísticas en esta faceta, y una de las favoritas a levantar el trofeo continental. Máxima goleadora (14 tantos, tres más que Francia e ... Inglaterra), dominadora en la posesión (69%, más que Alemania e Inglaterra), la más precisa en el pase (casi el 90%, un 5% más que germanas y británicas), la que más disparos totales realiza (78, por delante de los 60 de Alemania y los 53 de Suecia) y la que más tira entre los tres palos (26, cuatro más que Francia y 10 más que Inglaterra). Datos para confirmarla en los cuartos de final ante Suiza con la clara vitola de predilecta.

Con el gol repartido entre 9 jugadoras (igual que Francia, aunque solo Katoto y Cascarino han repetido), emerge Esther con 4 goles como máxima goleadora del torneo, seguida por Alexia Putellas. Precisamente, la delantera del Gotham ha sufrido este lunes un problema muscular que la ha obligado a retirarse del entrenamiento al inicio. Esther ha sentido unas molestias en el adductor y ha preferido parar ante la cercanía del partido ante Suiza.

Solo Francia o Alemania, que disputan los cuartos de final que desembocan en la misma semifinal que España, se perfilan como un escollo serio en el camino hacia la final de Basilea, el próximo 27 de julio. A pesar de ello, Jana Fernández, titular ante Italia, avisa sobre la dificultad que puede tener enfrentarse a la selección anfitriona. «Suiza es muy buena selección. Se clasificaron con un gol en los últimos minutos, pero tiene jugadoras de mucha calidad. Conocemos a las que jugaron en la Liga, otras con muchas internacionalidades. Serán duras en ciertos aspectos y tenemos que centrarnos en nuestras cosas para poder afrontar el partido de la mejor manera y llevarlo a nuestro terreno», afirma. «Ser la selección anfitriona y tener toda la gente a su favor les puede ayudar a nivel emocional. También va a venir afición nuestra. Nosotras lo vamos a ver como una motivación más para ganar», añade.

No obstante, el potencial ofensivo de la selección no esconde algunos desajustes defensivos en esta primer fase de grupos ante Portugal, Bélgica e Italia que a partir de ahora, si se repiten, pueden ser muy caros. «Estoy contenta por la victoria, pero es una pena por los dos goles encajados», lamentaba Irene Paredes tras goleada a Bélgica (6-2). «Ha habido momentos en el partido que no estaba controlado y que nos metan esos dos goles no nos gusta». Dos goles encajado a los que hay que sumar el anotado por Italia a los diez minutos de juego. Vicisitudes de las que Montse Tomé extrae una lectura positiva de cara al futuro: «Este partido nos venía bien justo ahora en este momento. Italia ha conseguido adelantarse en el marcador y luego nuestro trabajo y talento han hecho que pudiéramos darle la vuelta».

España es la última selección en cuanto a paradas realizadas, solo tres, aunque estos datos son interpretables, pero la lectura más simple atestigua que de seis disparos a puerta, Nanclares ha desbaratado tres y ha encajado otros tres, todos ellos justificados por el cuerpo técnico por la forma en que se produjeron. Las estadísticas también confirman que España es novena en faltas cometidas (26 por las 35 de Suecia) y la última en faltas recibidas (14 por las 41 que le han hecho a Suiza, próximo rival).