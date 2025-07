España se reparte el gol

España es la selección de la Eurocopa que más pegada está mostrando tras golear en los dos primeros partidos a Portugal (5-0), Bélgica (6-2) y remontar ante Italia (1-3) en el último encuentro de la fase de grupos. Catorce goles que provocan el temor y admiración ... en el resto de equipos que pelean por llevarse el trofeo continental. Además, Montse Tomé celebra que el gol no sea propiedad únicamente de las delanteras. Hasta nueve futbolistas han anotado en estos tres encuentros iniciales. Esther, que es la máxima goleadora del torneo de momento, suma cuatro goles, seguida por Alexia, con tres. El resto de goleadoras son Vicky López, Martín-Prieto, Paredes, Mariona, Claudia Pina, Athenea y Patri Guijarro. «Marcar tantos goles es algo muy bueno que nos genera confianza. España siempre juega a lo mismo, es igual los perfiles que salgan al campo…», celebra Montse Tomé. «Todo esto habla muy bien del equipo. estamos teniendo buenas sensaciones. Hemos conseguido tres de tres, que era el primer objetivo, y vamos a por más», apuntaba este sábado Salma Paralluelo.

«¿Que falta de gol? No creo que España sea una selección a la que le falte gol, todas las jugadoras hacen muchísimos goles. El mío también ha sido un golazo, y el de Alexia ya ni te cuento», explicaba Esther tras su doblete ante Portugal. La delantera del Gotham abría el marcador a los dos minutos ante las lusas. También le marcó a Bélgica y a Italia. «Lo importante es ganar. Hemos metido un gol pronto y nos ha dado calma porque sabíamos que Portugal podía hacer daño a la contra y teníamos que contrarrestarlo. Ha salido esa primera parte muy bien y muy contenta».

Otra de las jugadoras que marcó en esa primera jornada fue Vicky López, que jugaba por Aitana, aún menguada por la meningitis vírica que padeció. «Estamos finas de cara a puerta. Sobre todo, hemos jugado con calma y de cara a gol hemos sido unas bestias», comentaba la futbolista del Barcelona, que añadía: «Lo primero, dar gracias a Dios por llevarme hasta aquí con solo 18 años, mi madre que esta en el cielo cuida de mí y también mi familia, que ha sido el pilar de mi vida». Vicky se convertía en la española más joven en marcar un gol en una Eurocopa o un Mundial: «Ha sido muy especial porque cuando me han dicho que seria titular en mi primera Euro, me he puesto muy contenta por dentro, ¡Mi debut en una Eurocopa y encima de titular!».

Vicky, que también fue titular ante Bélgica y salió en la segunda parte frente a Italia, recibió los elogios de Esther: «Me alegro mucho cada vez que la gente mete gol. Parece fácil pero es muy difícil meter tantos goles. Así que, siendo tan joven y con todo lo que le queda por delante, estoy feliz de que haya hecho ese golazo. Ella me decía que no es para tanto pero sí lo es, yo quiero meter un gol así… y con la edad que tiene es una jugadora increíble y seguirá dando guerra en todos los partidos que nos quedan. Tiene capacidad de asociarse y de romper».

Alexia Putellas suma tres goles y dos MVP. «En lo individual, es pensar en lo colectivo. Cuando veo que el equipo fluye, que nos asociamos, que la gente se siente a gusto... eso también se refleja en mí. Por la posición también tengo el rol de generar ocasiones», explica. Y asegura: «Me estoy sintiendo muy bien, mentalmente también muy rápida, pensando rápido, lo veo antes y eso, para mí, es un detonante de que me siento bien. Voy a seguir trabajando para que siga siendo así y para ayudar al equipo». Patri Guijarro, que anotó ante Italia y recibió el MVP aseguró que, más que marcar, quería despejar: «Quería quitarme el balón de encima. Era la última jugada en la frontal, se me echaban las defensas encima y he pensado en finalizar para no perder el balón. Encima no me llegaba le balón igual que otras anteriores que lo había intentado, pero mira, ha entrado».

Irene Paredes, que tras cumplir un partido de sanción ante Portugal, debutó en la Eurocopa frente a Bélgica. Puso a España por delante tras rematar de cabeza un saque de esquina servido por Claudia Pina. Más que darle importancia a su tanto («si se puede aportar al equipo de esta manera, pues contenta») lamentó los dos goles encajados. Claudia Pina también anotó ante Bélgica: «Somos conscientes que hay que ir partido a partido. Desde dentro no nos creemos favoritas, da igual las etiquetas que nos pongan, seguiremos trabajando partido a partido, trabajamos mucho el rival en los entrenamientos«.

Mariona también vio puerta ante Bélgica, un gol que daba tranquilidad: «Justo lo hemos hablado, que comparado con las Eurocopas anteriores, siempre había el hándicap de que a España le faltaba gol… y ahora, que tengamos a tantas jugadoras con tanta facilidad para marcar es buenísimo. Y que no haya solo una jugadora con toda esa responsabilidad... Tenemos muchos registros y podemos marcar goles de muchas maneras y eso nos hace fuertes».

Athenea del Castillo anotó un gol muy importante ante Italia, ya que significó el empate tras el tanto inicial de las transalpinas. «Muy contenta por ayudar al equipo y por la victoria. Siempre aporto desde diferentes roles pero este puede ser uno de mis mejores partidos. Estoy en un buen momento. Este año estoy mejorando en el golpeo con la izquierda, el meterme dentro, intentar asociarme, ser más imprevisible».