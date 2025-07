Manuela Giugliano, paso fugaz por el Atlético y primera italiana nominada al Balón de Oro

Tenía apenas 20 años cuando el Atlético de Madrid decidió echar las redes sobre la que se consideraba una de las perlas del momento: Manuela Giugliano (Castelfranco Veneto, 1997) estaba considerada como uno de los mejores talentos emergentes del fútbol europeo. Se trataba ... de una centrocampista creativa, con gran visión de juego y buen toque de balón. La italiana se convertía en el segundo fichaje internacional del verano de 2016 tras la contratación de la portera rumana Andrea Paraluta. Proveniente del ASD Mozzanica, la jugadora italiana era una de las grandes revelaciones del fútbol transalpino. Su mejor carta de presentación era que con apenas 18 años había debutado ya en la selección absoluta de Italia tras un ascenso meteórico por la selección Sub-17, Sub-19 y Sub-23, siempre jugando con rivales mucho más mayores que ella. Pero «motivos personales» le llevaron a desvincularse del Atlético cuando solo había realizado dos entrenamientos. Ni siquiera llegó a debutar. «Fue, quizás, el momento más difícil de mi carrera. Creo que me llegó la oportunidad demasiado pronto y no estaba preparada. En ese momento reaccioné, crecí aún más e hice de algo negativo una experiencia positiva», se justifica. Ese mismo año se fue al Verona. Fue un paso fugaz por Madrid, cuando entonces aún no imaginaban que Giugliano se convertiría este año en la primera italiana nominada al Balón de Oro ni que este viernes amenazaría la primera plaza de España en esta fase de grupos. Una victoria de Italia en Berna relegaría al equipo de Montse Tomé a la segunda plaza y a un cruce complicado en cuartos, ante Noruega.

En una gala completamente dominada por el Barcelona femenino destacaba el nombre de Manuela, que milita en la Roma y con el que acaba de renovar recientemente hasta 2028. La organizadora del equipo italiano fue incluida entre las 30 candidatas al galardón que otorga France Football. Este hecho confirma el gran crecimiento del fútbol femenino en Italia. Fue un motivo de orgullo con el que se trató de paliar la ausencia de italianos entre los finalistas de la categoría masculina, a excepción de Gianluigi Donnarumma, que compitió por el trofeo Yashin, dedicado a los porteros. La nominación de Giugliano también fue un reconocimiento a la Roma, que ha invertido mucho en el fútbol femenino estos últimos años. El club giallorosso ha ganado dos ligas consecutivas (2022-23 y 2023-24), además de dos Copas de Italia (2021-22 y 2023-24), rompiendo el dominio absoluto de la Juventus, que es el club que nutre a la selección italiana. En esta Eurocopa hay ocho futbolistas de la ´Vecchia Signora: Boattin, Lenzini, Salvai, Beccari, Bonansea, Cantore, Schatzer y Girelli. Manuela es el cerebro de ese grupo y atesora ritmo de juego, visión, pases, cobertura y tiro desde fuera del área. Todo esto con el número diez en la espalda y, desde la pasada temporada, con el brazalete de capitana en el brazo. Este verano fue nombrada la mejor jugadora del campeonato de Serie A. «Soy futbolista porque ha sido el único deporte que he amado y me hace divertirme. Mi madre intentó que jugara al voleibol, pero fue en vano», asegura cuando le preguntan por su pasado. Prefirió seguir los pasos de su padre que fue portero en la Serie B italiana. «Crecí admirando a Alex Del Piero, un ejemplo de gran futbolista y un gran hombre, pero mi referente ha sido Andrea Pirlo, al que he disfrutado más viéndole jugar en el campo», añade. Noticia Relacionada La resurrección de Alexia: dos MVP y tres goles en dos partidos Sergi Font La jugadora del Barcelona, que e perdió la última Eurocopa por lesión, está mostrando su mejor nivel con la selección en este torneo Su calidad y sus actuaciones no pasan desapercibidas. De hecho ha llamado la atención de Arabia Saudí, que la ha tentado con una buena oferta. Según informaciones que llegan desde Roma, el Al-Ula habría hecho una mega oferta a Manuela. Una intentona, que eso si, ha sido rechazada por el cuadro italiano. Desde fuentes cercanas al club saudí, se habla de que le ha sido propuesto un sueldo de alrededor de un millón de euros a la centrocampista de la Roma. Este mismo equipos, el Al-Ula, ya hizo una primera intentona, esta vez por Valentina Giacinti, hace unos días.

