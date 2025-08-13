Las fechas más relevantes de la temporada 25-26 de LaLiga

Ya está todo listo para que se abra el telón de la temporada 2025-2026 de LaLiga. El pistoletazo de salida será este viernes 15 de agosto con la primera de las 38 jornadas de las que constará un calendario que tiene su final programado para el fin de semana del 23 y 24 de mayo de 2026, y que tendrá el segundo clásico entre Barcelona y Real Madrid en un tramo clave de la resolución del campeonato.

Por el momento, están adjudicadas tres jornadas intersemanales. La primera, en la jornada 6, el 24 de septiembre; la segunda, en la jornada 33 (22 de abril), y la tercera, la jornada 36 (13 de mayo).

El fin de semana del 20-21 de diciembre se disputará la última jornada del curso, y habrá un pequeño parón por navidades, hasta la vuelta el 3 y 4 de enero. Para esas primeras fechas del año la Copa del Rey entrará en su fase decisiva (la final será en abril, en la Cartuja de Sevilla). Además, se disputará la Supercopa de España entre Real Madrid, Athletic, Barcelona y Atlético, entre el 7 y el 11 de enero.

Las competiciones internacionales también entrarán de lleno en el calendario nacional. Así, habrá parón entre el lunes 1 y el martes 9 de septiembre; entre el lunes 6 y el martes 14 de octubre; entre el lunes 10 y el martes 18 de noviembre; y entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. No hay que olvidar que este verano habrá Mundial, en Estados Unidos, Canadá y México.

Habrá clásico de ida y vuelta. El primero, que se jugará en el Santiago Bernabéu, se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de octubre, en la décima jornada; y entre las jornadas 3 y 4 de la Fase previa de la Champions League. El clásico de vuelta se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de mayo, en la jornada 35, con solo cuatro por disputarse.

En cuanto a los derbis madrileños, el primer se jugará en el Metropolitano, en la séptima jornada, el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. El del Santiago Bernabéu se disputará en la vigesimonovena jornada, el fin de semana del 21 y 22 de marzo, justo después de la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Además, está previsto que el Atlético juegue en casa del Barcelona en la jornada 19, el 11 de enero de 2026, aunque todo quedará paralizado por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Barcelona visitará el Metropolitano en la jornada, 30, el 4 o 5 de abril de 2026, tres días antes de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El derbi sevillano se celebrará en las jornadas 14 y 26; el Athletic-Real Sociedad, en la 11 y la 26; el Barcelona-Espanyol, en la 18 y la 31; y el valenciano entre el Valencia y el Levante, en las jornadas 13 y 24.

El Real Madrid terminará el curso en el Santiago Bernabéu ante el Athletic; el Barcelona, en Mestalla ante el Valencia; y el Atlético, en La Cerámica contra el Villarreal. Será el fin de semana del 23 y 24 de mayo.