Árbitros secretos: los clubes no sabrán quién les pita hasta horas antes del partido

Los clubes de Primera y Segunda división del fútbol español conocerán el nombre del colegiado que les dirigirá cada jornada horas antes del comienzo de los encuentros. «El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se encarga de las designaciones arbitrales del fútbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16.00 horas», anunciaron la RFEF y LaLiga en sendos comunicados.

Ambas entidades informaron que esta decisión «forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español».

Hasta ahora, las designaciones de todos los colegiados se daban a conocer el día anterior al inicio de toda la jornada. Evidentemente, ni RFEF ni Liga han argumentado la razón del cambio, con este nuevo secretismo temporal se pretenden limitar y reducir en lo posible las habituales polémicas y protestas previas contra los árbitros elegidos. Varios colegiados han mostrando públicamente su disgusto al respecto, especialmente contra los duros reportajes emitidos cada semana por Real Madrid Televisión, cadena oficial del club blanco.

Como ejemplo práctico, la primera jornada de la nueva temporada arranca el próximo día 15 de agosto, así que el jueves 14 solo sabrán que árbitros les pitarán los cuatro clubes que juegan el viernes (Girona-Rayo y Villarreal-Oviedo). En el último lugar de la lista de partidos, Real Madrid y Osasuna deberán esperar hasta las cuatro de la tarde del próximo lunes para conocer el nombre del colegiado que saltará al Santiago Bernabéu el martes 19 a las 9 de la noche, en el choque que cierra esta cita inaugural de la Liga 2025-26.