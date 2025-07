Viejas conocidas, nuevas enemigas: varias jugadoras lusas militan en la Liga F

Portugal es el primer escollo de España en esta Eurocopa. Primer partido de la fase de grupos, las lusas conocen bien a las de Montse Tomé, con las que ya se han medido en dos ocasiones hace unos meses con motivo del doble enfrentamiento de ... la Nations League (perdieron en casa 2-4 y salieron goleadas de Vigo 7-1). Además, hasta cinco jugadoras de las que componen la convocatoria de Portugal han militado en la Liga F. Una de ellas es Tatiana Pinto (Oliveira do Bairro, 1994), la gran estrella del combinado de Neto y encargada de manejar el juego desde el centro del campo. Curiosamente, la estrella del Atlético de Madrid apuntaba recientemente su extrañeza por el hecho de que Tomé no hubiera convocado a ninguna rojiblanca para esta Eurocopa, recalcando además que fueron finalistas de la Copa de la Reina.

«Lola Gallardo tiene más que condiciones para ir y ha hecho una temporada muy sólida; Silvia Lloris ha tenido un año fenomenal y ha jugado todos los partidos; y Fiamma Benítez es un talento increíble y merece estar en un escenario así. Obviamente yo no tengo poder de decisión, pero es mi opinión», aseguraba la organizadora en Marca, al tiempo que pedía un Balón de Oro para Patri Guijarro. Tatiana Pinto fue una de las encargadas de comparecer en los días previos al partido y mostró su ambición: «No traemos fantasmas aquí, eso quedó atrás. Hemos tenido tiempo para prepararnos en la Ciudad del Fútbol y eso ha alimentado a la selección. Cuando se pierde, nunca se pierde del todo, siempre se gana algo. Tomamos esos resultados como motivación para hacer las cosas bien aquí en Suiza. Esto es la Eurocopa. Cada grupo tiene su grado de dificultad, pero creo que podemos pasar a la siguiente ronda. Sólo en nuestra mejor forma será posible, no lo oculto. Tenemos que estar al 1000%. Lo que hay detrás queda atrás, y queremos ser la selección que haga historia, que bata récords y que valore el fútbol femenino y a la jugadora portuguesa más allá de las fronteras».

Junto a Tatiana Pinto, estarán otras cuatro jugadoras que conocen bien a las futbolistas del combinado español: Diana Gomes (Sevilla), Andrea Jacinto (Real Sociedad), Jessica Silva (ex del Levante) y Kika Nazareth (Barcelona).

Diana Gomes (Paços de Ferreira, 1998) es una central que el Sevilla fichó del Braga tras la disputa de la Eurocopa de Inglaterra y creció en el eje de la zaga del equipo hispalense durante estos últimos tres años. A sus 26 años se ha consolidado en la defensa de Portugal mientras emula a sus dos grandes referentes: su compatriota Pepe, que militó en el Real Madrid, y a la azulgrana Irene Paredes, que no podrá jugar este primer encuentro por sanción. Así, no se cansa de repetir que su gran ídolo es Cristiano Ronaldo. «Portugal lo dará todo. Sabemos que es un grupo difícil, con rivales complicados, pero estamos trabajando duro cada día para conseguir buenos resultados y hacer grandes actuaciones», apuntaba esta jugadora que de pequeña jugaba a fútbol en el balcón de su casa con calcetines enrollados.

Diana Gomes no olvida su pasado en el Sevilla y en la Liga F. «Sí, es especial, pero al mismo tiempo te hace querer hacerlo mejor cada partido. Ya conocemos las características de cada jugadora, son atletas de talla mundial, y pensamos: 'Vale, vamos a intentar hacerlo mejor'. Sabemos que son futbolistas de alto nivel, pero también creemos que podemos jugarles de igual a igual y hacer que no parezcan tan superiores. Estamos centrados, en superar la fase de grupos, pero como siempre digo, tenemos que pensar partido a partido. Sabemos que tenemos rivales difíciles, pero estamos trabajando duro para que, una vez más, podamos hacer historia para Portugal y pasar a la siguiente ronda». Y recuerda una anécdota de su debut con el Sevilla: «Lo recuerdo perfectamente... ¡En mi primer partido con el Sevilla me sacaron una tarjeta roja directa porque estaba harta de perseguir a Ludmila! Esa fue la experiencia... Y sí, fue mi primera tarjeta roja directa desde que juego al fútbol».

Jessica Silva (Vila Nova de Milfontes, 1994) ahora juega en el Kansas City de la Liga americana pero entre 2017 y 2019 militó en el Levante. La delantera tiene detrás una historia de superación. El año pasado tuvo que ser operada de un tumor en el útero y hace unos meses tuvo que anunciar un descanso forzoso tras perder la visión de un ojo al recibir un balonazo durante un entrenamiento. «Fui al hospital, vi a un oftalmólogo y luego a un especialista en retina, que me confirmó una hemorragia en el ojo. La retina está afectada, pero afortunadamente no se ha desprendido. Es una buena señal, pero sigue habiendo riesgo de desprendimiento, por lo que tendré que someterme a controles periódicos», escribió en su cuenta de Facebook en aquel momento. «La recuperación puede llevar un tiempo, porque en el fondo la retina es como un hematoma. Por ahora, tengo que tomarme un descanso indefinido. De momento, sigo sin ver por el lado derecho y, sin un tiempo exacto para que mejore, tampoco sé cuándo podré volver a jugar», añadió. Finalmente se ha podido recuperar y formará parte del equipo que este jueves se mida a España.

Kika Nazarteh (Lisboa, 2002) llega a la Eurocopa de milagro, rescatada con Neto con la esperanza de que pueda participar en esta fase de grupos, aunque según diferentes informaciones, está descartada para jugar ante España. La delantera se lesionó en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Real Madrid. Sufrió una rotura del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Tras explorar la zona, los servicios médicos del Barça determinaron que tendría que ser intervenida quirúrgicamente. La operación tuvo lugar el miércoles 19 de marzo, mismo día en el que el Barça disputó la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Wolfsburgo. El Barcelona informó en un parte médico que estaría de baja unos cuatro meses.

Amante de la música ha aliviado los malos momentos sin poder jugar tocando la guitarra. «Hablé de dar clases de guitarra. No soy una maga, así que no me pidas que toque. Sé un par de acordes, pero cuando salgo de mi zona de confort, me pongo nerviosa. Algún día podré tocar la guitarra, espero. Ahora que estoy lesionada, veo progresos. Es increíble cómo pueden cambiar las cosas en dos días», sonríe. Y reconoce que también le gusta practicar otros deportes: «Me gusta mucho jugar al pádel con todo el mundo. Podría jugar un torneo. He oído que Cata Coll y Clàudia Pina y Patricia Guijarro son buenas. En un momento dado, le dije a Cata: 'Creo que puedo ganarte'. Y ella me dijo: 'No, no puedes'. Y acabé diciendo: 'Pues yo quiero jugar contigo'».

A pesar de su juventud ya juega en el Barcelona y disputará una Eurocopa: «Sé que soy un buena jugadora, pero cuando hablamos del Barcelona y del más alto nivel, lo vivimos todo. ¿Por qué me quieren a mí? Hay muchas jugadoras en el mundo. ¿Por qué a mí? Sé que tengo calidad, conozco mi valor, también soy un gran jugadora. Pero ¡tener la oportunidad de jugar con ellas!», asegura, antes de concluir: «Fue un gran cambio, un gran paso. Estaba acostumbrada a estar rodeada de gente y con mis padres. Ahora estaba completamente sola, completamente sola. Nuevo equipo, nuevo club, nuevo horario... todo era nuevo. El Barça no es sólo un equipo, no es sólo un club... Creo que están haciendo historia en todo el mundo».