Arranca la Eurocopa: España busca a triple corona

La Eurocopa de Naciones femenina da su pistoletazo de salida. Con la mascota Maddli, una perrita San Bernardo que homenajea con su nombre a la primera mujer futbolista con licencia en Suiza, dando la bienvenida a las 16 selecciones que pelearán por la victoria ... final, arranca un campeonato que tiene España entre sus máximas favoritas. Durante un mes (desde hoy al 27 de julio) el país helvético acoge el torneo continental, que se disputará en ocho sedes: Basilea, Berna, Ginebra, Zúrich, San Galo, Lucerna, Sion y Thun.

Tras conquistar el Mundial en 2023 y la Nations League en 2024, a España solo le queda por levantar la Eurocopa para sumar el tercer gran título internacional en sus vitrinas. Un torneo que no solo cerraría un ciclo sino que mitigaría las dolorosas sensaciones tras quedar cuarta en los Juegos Olímpicos de París el pasado verano. Sin embargo, Inglaterra, actual campeona, Alemania, Noruega, Dinamarca o Francia también se postulan como candidatas a coronarse en Sant Jakob Park, el estadio que acogerá la final en Basilea.

El equipo entrenado por Montse Tomé, que forma parte del Grupo B, debutará ante Portugal el jueves a las 21.00 horas en Berna, en el estadio Wankdorf, casa del Young Boys, con capacidad para 31.783 espectadores. Cuatro días más tarde (lunes, 7 a las 18.00 horas) se medirá a Bélgica en el Arena Thun (aforo de 10.398 espectadores) en Thun. Y cerrará la fase de grupos el viernes 11 a las 21.00 horas ante Italia, de nuevo en Berna.

Todos los pronósticos coinciden en conceder a España el estatus de gran favorita del grupo. Pasan las dos primeras y se medirían a las mejor clasificadas del grupo A, compuesto por Islandia, Finlandia, Suiza y Noruega, el 16 o el 18 de julio. España esquivaría a todos los favoritos hasta unas hipotéticas semifinales (22 de julio en Ginebra y 23 de julio en Zúrich), donde podría encontrarse con Dinamarca, Alemania, Francia o Inglaterra, las dos primeras en el grupo C y las dos segundas en el D. La final se disputa el domingo 27 de julio.

La seleccionadora Montse Tomé no rehúye la vitola de favorita pero prefiere abonarse al discurso cholista de no levantar la vista: «El mensaje es el del trabajo, ilusión y motivación. España tiene capacidad, pero esto es un juego y como juego puede pasar de todo. No quiero que suene a tópico, pero es lo que sentimos. El equipo no atiende al ruido externo o etiquetas que nos pongan. Trabajamos para ganar, pero vamos a ir partido a partido a ver cómo nos coloca el fútbol. Tenemos que tener humildad y respeto por los rivales y centrarnos en nuestro trabajo bien hecho», asevera Montse. La seleccionadora sí señala otros tres candidatos al título: «Francia este año puede estar a buen nivel; Alemania siempre ha estado arriba y es competitiva; e Inglaterra es la actual campeona de Europa. Para nosotras es muy importante empezar bien. El inicio siempre es importante. A partir de ahí pensaremos en Bélgica y en Italia».

España buscará su primer éxito continental, algo que nunca ha logrado en su historia y cuyo mejor resultado data de 1997, cuando alcanzó una semifinal en la que cayó ante Italia, que posteriormente perdería también ante Alemania, país anfitrión. Entonces no había partido para dirimir el tercer puesto y la rojigualda compartió el bronce con Suecia. En 2022, en la última edición de la Eurocopa celebrada, el combinado nacional fue derrotado por Inglaterra en la prórroga en los cuartos de final (2-1). Y de ahí partió el motín y la revolución. Así pues, el equipo de Sarina Wiegman defenderá el título que conquistó en Wembley hace dos años y tratará de revalidarlo, a pesar de que la selección alemana se mantiene como la máxima campeona de la Eurocopa femenina con ocho entorchados.

España afrontará el torneo con una selección ligeramente renovada con respecto a la que ganó el Mundial. Doce caras nuevas y alguna ausencia acentuada. Entre las novedades destaca el regreso de Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García o Claudia Pina, cinco de las futbolistas que formaron parte del ‘motín de las 15’ y que regresaron tras aquella polémica que las dejó fuera de la última convocatoria de Jorge Vilda (Patri y Pina fueron las únicas que mantuvieron su renuncia, al igual que Mapi León, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi)).

La gran baja lleva el nombre de Jenni Hermoso, protagonista de una agria polémica con la seleccionadora por su descarte final y también de uno de los mayores escándalos de la RFEF y del fútbol nacional tras el beso no consentido que le propinó Luis Rubiales, entonces presidente del ente federativo, y que acabó en juicio y condena por agresión sexual. Tomé insiste en que no ha sido convocada por cuestiones deportivas y espera que el éxito le dé la razón.