El susto que ha dado Aitana Bonmatí, diagnosticada de una meningitis vírica, ha puesto sobre el tablero distintos escenarios que dejan ver cambios en la selección. Aitana Bonmati, actual doble Balón de Oro, es prácticamente seguro que no jugará esta Eurocopa 2025, que empieza mañana ... en Suiza. Una meningitis vírica la ha tenido ingresada y, aunque ha recibido el alta hospitalaria, el alta médica todavía no la tiene y hay que esperar para ver cómo transcurre su evolución.

No está descartado que se la reemplace. Oficialmente se puede hacer hasta el 2 de julio. ¿Qué perdería la selección española con la baja de Aitana? Es una jugadora importantísima. Montse Tomé utiliza un sistema 1-4-3-3, donde sus extremos atacantes son Mariona Caldentey (su candidatura para ser Balón de Oro con la baja de Aitana se dispara) y Claudia Pina, que se caracterizan por, partiendo de banda, ocupar espacios interiores. La ocupación de esos espacios provoca un embudo que, sin la movilidad, la velocidad, la clarividencia en el último pase y el ataque de los huecos en zona de remate de Aitana, puede agigantar la falta de gol que tiene la selección.

La solución, a mi entender, pasaría por meter a Mariona por dentro con libertad de movimientos y alinear en banda a jugadoras como Salma o Athenea que generen velocidad, uno contra uno y desmarques de ruptura. Y mientras, esperar que la jugadora que juegue en punta (Esther, Martín Prieto, Alba Redondo, Lucía García o la misma Salma) esté acertada.

No es la única fisura que puede destapar la baja de Bonmatí, la futbolista más capaz de frenar el poder de las jefas. A priori, nadie se debería oponer a las decisiones de la seleccionadora, pero no conviene olvidar lo que hace apenas unas semanas declaró con contundencia Jenni Hermoso: «Las jugadoras de la selección española lo harían mucho mejor si estuvieran solas«. Una crítica salvaje a la gestión de la seleccionadora que por otra parte no es nueva. Viene pasando desde su llegada al cargo y ya se escuchó con Jorge Vilda al mando.

A pesar de la importantísima baja de Aitana, España sigue siendo la gran favorita para alzarse con el título. Inglaterra y Francia serán sus grandes rivales. La selección española debuta contra Portugal el próximo día 3, en un partido que durará lo que aguanten las bien organizadas defensivamente portuguesas, que también tienen la baja por lesión de su gran estrella, la barcelonista Kika Nazaret. Físicamente suelen caer a partir del minuto 60 pero pueden complicar el partido si la selección española no está acertada de cara a puerta.

Con Bélgica hablamos de un rival asequible, al que en el último enfrentamiento en la fase de grupos de la Nations Cup, España venció por 1-5, para cerrar contra Italia, un contrincante siempre incómodo para España, aunque inferior. En el cuadro italiano destaca la joven Dragoni, otra de las perlas de la cantera barcelonista, que esta temporada ha estado cedida en la Roma.

A corto plazo, la ausencia de Aitana en los primeros partidos, aumentará la presión, especialmente de Alexia Putellas, que tendrá que tirar del carro. A medio plazo, si Aitana se recupera (dudable), su entrada podría revitalizar al equipo y ser decisiva en los tramos finales de los partidos que se atranquen. A nivel estratégico, Montse Tomé deberá decidir qué camino tomar: confiar en su recuperación y arriesgar con un equipo corto, o bien reemplazarla oficialmente antes del 2 de julio por otra jugadora. Mayte Oroz o Fiamma Benítez podrían ser las elegidas.

De lo que no cabe duda es de que, en ninguno de los escenarios posibles, Jenni Hermoso, pese al deseo de las jefazas Alexia Putellas e Irene Paredes, entraría en las quinielas para ser la sustituta de la brillante Aitana Bonmati.