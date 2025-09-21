Suscribete a
Luca Cordero di Montezemolo: «Ferrari ahora parece impersonal. Le falta una figura visible como Enzo»

Pocos terrenos hay que él no haya explorado: rompió el monopolio ferroviario en Italia, presidió Fiat, fue CEO de Cinzano y hasta probó la política. Ahora ha saltado a la junta directiva de McLaren

El empresario italiano Luca Cordero di Montezemolo
El próximo jueves se celebrará en Londres el estreno británico del documental 'Luca–Seeing Red', un apasionante relato íntimo de la extraordinaria vida de Luca Cordero di Montezemolo (Bolonia, 1947). Este documental esta dirigido y escrito por Manish Pandey, conocido por producciones como ' ... Senna y Lucky!'. La cinta repasa los triunfos de Montezemolo, ligado a la familia Agnelli desde joven y que marcaría su vida personal y profesional. Y muestra también al hombre que resucitó Ferrari en dos ocasiones, y que dejó una huella imborrable en la Fórmula 1 y en la industria italiana. Todo ello, revelando, a la vez, al hombre que influyó en la política, la cultura y la economía de Italia.

