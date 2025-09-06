La triste realidad de Fernando Alonso: «Tengo el peor coche y una impresionante mala suerte»

Sin dramas, pero sin paños calientes. Y sin ninguna esperanza en lo que pueda suceder este domingo cuando se agite la bandera a cuadros que marcará el final de la carrera del GP de Italia. Sí, Fernando Alonso arrancará su coche desde una sorprendente y meritoria octava posición en la parrilla, pero a partir de ahí no alberga esperanza alguna.

Apenas se había bajado del Aston Martin después de otra colosal sesión de clasificación, cuando el piloto español compareció ante los micrófonos de las televisiones para dar sus impresiones. Y, como casi siempre, sus palabras fueron tan claras como contundentes.

Noticia Relacionada Alonso y Ferrari, no fue para toda la vida José Carlos Carabias En la llegada del piloto a la Scudería intervinieron pocas personas y con cláusulas de confidencialidad. La Gazzetta pidió su fichaje, el Santander disparó el rumor, Domenicali calmó a sus paisanos

«Ha salido mejor de lo esperado —reconoció Alonso—. Pensábamos quedarnos fuera de la Q1 y de hecho pusimos tres juegos de neumáticos porque pensábamos que ya no íbamos a necesitar más y mira, progresamos en la Q1, luego en la Q2 también y salir octavos es una sorpresa para nosotros. Pero en carrera creo que sufriremos, somos los más lentos en recta y eso será un hándicap muy grande».

A renglón seguido, a una pregunta sobre el «impresionante» hecho de que desde el GP de Hungría del año pasado sume 28 clasificaciones de sábado mejores que su compañero, Lance Stroll, el ovetense tampoco anduvo con tapujos: «Sí, impresionante la mala suerte que tengo para estar detrás en los puntos (Stroll tiene 32, dos más que Alonso). Estoy contento con el trabajo personal, pero no sumar puntos los domingos es lo que más me duele».

🗣️ Fernando Alonso: "Ha ido mejor de lo esperado, pensábamos que nos quedábamos fuera en la Q1"#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/NkSJjW3ADR — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

En su última reflexión el bicampeón mundial fue también muy categórico: «Con Alpine pensábamos que teníamos el peor coche, y seguimos pensando lo mismo. Ha sido un día inspirado. Este año ha sido raro: muy pocos puntos, pero lo que está en mi mano debo hacerlo bien, y lo que no puedo controlar, no puedo cambiarlo». El o los que quieran entender, que entiendan.