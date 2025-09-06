Verstappen, Alonso y el arte de los rebufos en el templo de la velocidad

La Real Academia Española define rebufo como «vacío que deja un móvil y que puede aprovechar el que sigue». En Fórmula 1 «el que sigue» es todo aquel piloto con el talento suficiente para vislumbrar el más mínimo «vacío» para colocarse detrás del «móvil» que ... lo provoca y arañar unas décimas preciosas en la sesión sabatina de clasificación.

Hablando en plata, se trata de la habilidad suprema para aprovechar la aceleración de otro coche en beneficio propio. Y en Monza, catedral de la velocidad, eso es fundamental. Por eso este domingo Max Verstappen saldrá primero desde la parrilla del GP de Italia, y Alonso lo hará octavo.

El holandés, muy rápido todo el fin de semana, supo utilizar los rebufos en momentos puntuales de la Q1 y la Q2. En la definitiva Q3 no le hizo falta. Exprimió su sorprendentemente renacido Red Bull y, sin necesidad de buscar ayuda alguna, batió a los dos McLaren en su último intento.

En esa postrera vuelta, detrás de Verstappen se colocó Alonso. Y tras el asturiano, Bortoleto. Resultado: Fernando saldrá octavo (hizo noveno, pero gana un puesto por la sanción de cinco posiciones de Hamilton) y el joven brasileño, séptimo. Dos puestos excepcionales con dos coches que, en teoría, ni siquiera deberían llegar a la tanda final (Q3).

Un cuarentón (Alonso, 44 años) y un veinteañero (Bortoleto, 20) que sí supieron aprovechar al límite esos rebufos para ir superando fases y acabar colocándose en la zona noble de la parrilla. Eso sí, ambos saben que en carrera sufrirán.

Carlos Sainz, por su parte, no pudo confirmar los esperanzadores tiempos que había marcado durante los entrenamientos libres. Cayó en la Q2 después de que el Williams volviese a mostrar su irregular comportamiento habitual. Saldrá 13º.