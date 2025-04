Clasificación F1 GP de Baréin, en directo: última hora, resultado, pole y posición en parrilla de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Los fallos en el primer intento les pueden salir caros, si no consiguen marcan un buen tiempo en el segundo intento. Deberán clavar los sectores si no quieren sufrir.

17:30

¿Cómo manejará Ferrari la tensión interna?

Tras el desastre de la primera carrera en Australia, la escudería italiana no ha venido mostrando su mejor faceta. De cara a Baréin, han decidido traer novedades para no caer con respecto al grupo de McLaren, Mercedes y Verstappen. Sin embargo, Lewis Hamilton no está nada contento y cree que no se trabaja por igual en ambos boxes: «En mi lado del garaje algo no funciona», expresaba a los medios en Japón.