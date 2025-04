Carrera F1 GP de Baréin, en directo: última hora del resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del GP de Baréin de F1, con el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y Lewis Hamilton hoy.

La realidad es que Russell, que clasificó segundo antes de la sanción, estuvo ahí en todo momento. La diferencia respecto al MCL39 de Piastri fue mejor en la salida de las curvas y en las zonas de tracción alta, sin embargo, la rectas de Sakhir fueron para Mercedes. En ritmo de carrera y con las estrategias de por medio las cosas pueden cambiar, aunque no cabe duda que si McLaren se duerme, los de Brackley están ahí para recogerlo.

El madrileño tendrá la oportunidad de defender los puntos de octava posición de la que parte y demostrar que está encontrando el rendimiento de ese FW47. Además, será el piloto más adelantado de Williams, dado que Albon parte desde el puesto 15 tras no haber podido pasar a la Q2 por un error en la eliminación de vuelta a Hulkenberg.

Todavía no se investiga pero los comisarios anotan que Norris podría haber comenzado la carrera por fuera de la caja de la parrilla. De confirmarse, podría ser sanción de 5 segundos para el británico.

El rookie no se lo pensó dos veces y logró superar al francés.