fórmula 1

Peligro: la alcantarilla indomable ataca de nuevo en Las Vegas

Preocupación y enfado en la parrilla por el repetido problema de seguridad con una tapa de colector mal sujeta en la pista

Comisarios y operarios revisan la tapa de alcantarilla mal sujeta en el circuito de Las Vegas
Ángel Luis Menéndez

En un deporte con bien ganada fama por la obsesión y el creciente aumento de la seguridad de los pilotos, una simple tapa de alcantarilla vuelve a poner en solfa a los responsables de tan importante capítulo en el Mundial de Fórmula 1.

Es ... lo que tienen los circuitos urbanos. La F1 busca emitir al mundo la espectacularidad, sobre todo televisiva, de los bólidos circulando a 300 km/h por las calles de ciudades icónicas como Las Vegas, pero eso conlleva inconvenientes. El principal, adaptar un trazado que fue pensado y construido para la circulación diaria de vehículos de calle a las condiciones extremas de seguridad que exige el paso de las citadas máquinas de alta velocidad.

