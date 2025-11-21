Peligro: la alcantarilla indomable ataca de nuevo en Las Vegas

En un deporte con bien ganada fama por la obsesión y el creciente aumento de la seguridad de los pilotos, una simple tapa de alcantarilla vuelve a poner en solfa a los responsables de tan importante capítulo en el Mundial de Fórmula 1.

Es ... lo que tienen los circuitos urbanos. La F1 busca emitir al mundo la espectacularidad, sobre todo televisiva, de los bólidos circulando a 300 km/h por las calles de ciudades icónicas como Las Vegas, pero eso conlleva inconvenientes. El principal, adaptar un trazado que fue pensado y construido para la circulación diaria de vehículos de calle a las condiciones extremas de seguridad que exige el paso de las citadas máquinas de alta velocidad.

En la primera cita del GP de Las Vegas 2025, esta madrugada del jueves al viernes en España, lo de menos fueron las prestaciones de los pilotos que se están jugando el título en las últimas cuatro carreras del año.

El más rápido fue el líder del campeonato, Norris, pero el triste protagonismo de la famosa noche en la ciudad de los casinos lo acaparó la tapa de una alcantarilla mal sujeta, un incidente que obligó a los comisarios a ondear la bandera roja en el último tercio de la segunda sesión de entrenamientos libres.

«Después de que un comisario informara de una posible tapa de alcantarilla suelta antes de la curva 17, el control de carrera no pudo confirmar esta información a través de las cámaras de seguridad disponibles. La sesión ha sido señalada con bandera roja como medida de precaución y el personal de control de carrera se encuentra actualmente en el lugar evaluando la situación», informó entonces la FIA.

A falta de seis minutos, después de que la lluvia hiciese aparición, intentaron reanudar la práctica, pero las pertinentes revisiones realizadas por comisarios y operarios confirmaron que la rebelde tapa seguía moviéndose cuando los monoplazas pasaban por encima, así que los coches no volvieron a salir a pista.

En cuanto se supo lo ocurrido, pilotos, equipos y los periodistas que siguen el Mundial se acordaron de lo acontecido en ese mismo circuito en 2023 —año de su estreno en el calendario de F1— durante la primera sesión de entrenamientos libres. El coprotagonista de aquel episodio fue Carlos Sainz.

El piloto español, actualmente en el equipo Williams, militaba entonces en Ferrari. Al paso por una de las alcantarillas de la pista, su coche rojo succionó la tapa, incluso el aro exterior en el que se suponía estaba sellado el metal. El impacto fue brutal, la pieza cortó por debajo el suelo del auto, quedándose a centímetros de sus piernas.

Este viernes, ni la transmisión televisiva mostró con claridad lo sucedido ni la FIA dio muchas explicaciones al respecto. «A ver qué pasa con la tapa del desagüe, la tapa de la alcantarilla o lo que sea, no me trae muy buenos recuerdos —reconoció Sainz—. Espero que lo estén solucionando».

La breve declaración del madrileño refleja la preocupación existente en la parrilla ante la posibilidad de que alguna de las alcantarillas diseminada por el asfalto de la urbe de las luces vuelva a rebelarse desatando un nuevo problema de seguridad.

Horarios del GP de Las Vegas

Noche del viernes 21 al sábado 22 de noviembre

Entrenamientos Libres 3: 01:30h-02:30h

Clasificación: 05:00h - 06:00h

Noche del sábado 22 al domingo 23 de noviembre

Carrera: 05:00h (50 vueltas)