Mundial de Fútbol sala

España entierra la decepción con el bronce

Tercer y cuarto puesto | Argentina 1-5 España

Vence a Argentina (1-5) en la final de consolación y cierra el primer Mundial femenino oficial de la historia en la tercera plaza

Una brillante Brasil descarrila a España a un paso de la final

Laura Córdoba RFEF
Miguel Zarza

Costó más de lo esperado pero la selección española femenina de fútbol sala se colgó la medalla de bronce en el primer Mundial de la historia tras imponerse en la final de consolación a una rocosa Argentina (1-5)que solo en los ... últimos minutos se dio por vencida. El equipo de Claudia Pons, sobre al papel uno de los favoritos al título, consiguió así al menos subirse al podio de la histórica cita en Filipinas.

