España entierra la decepción con el bronce

Costó más de lo esperado pero la selección española femenina de fútbol sala se colgó la medalla de bronce en el primer Mundial de la historia tras imponerse en la final de consolación a una rocosa Argentina (1-5)que solo en los ... últimos minutos se dio por vencida. El equipo de Claudia Pons, sobre al papel uno de los favoritos al título, consiguió así al menos subirse al podio de la histórica cita en Filipinas.

Un mal arranque ante una Brasil implacable condenó a España a jugar el partido más incómodo y doloroso de cualquier Copa del Mundo, el de la pelea por el tercer puesto. «A nadie le gusta jugarlo, queríamos la final, pero esto es un Mundial y hay que estar preparadas», reconoció Claudia Pons tras la decepción. «Ya desde que acabó el partido hemos estado pensando en Argentina, otro partido igual de importante y con medalla en juego», agregó la seleccionadora.

La sensación en la albiceleste debió ser similar, pues ambos equipos aparcaron pronto la melancolía y pusieron todo en la pista para intentar subirse al último cajón del podio en Manila, si bien fue España la que mostró más colmillo de cara a la puerta rival con una Irene Samper desatada de inicio. De no ser por el buen hacer de Trinidad bajo palos el partido se habría desequilibrado muy pronto.

Tuvo que ser un lanzamiento de falta pasados los cuatro minutos el que abriera el marcador. Ale de Paz no desaprovechó un chut cercano, fruto de una clara mano de Nava al borde del área, para batir a la hasta entonces infalible meta albiceleste con una precisa ejecución bajo sus piernas.

Salvo una pequeña reacción sudamericana que acabó en nada, el 0-1 no cambió mucho la dinámica. España siguió acaparando la pelota y Argentina se agazapó en torno a su área esperando desajustes en el cuadro de Claudia Pons. Irene Córdoba tuvo una ocasión clara para ampliar la renta, pero no acertó a empujar a la red un pase de su hermana Laura.

La temperatura del choque se elevó varios grados por la contundencia con la que se empleó Argentina, sobre todo a la hora de sujetar a Irene Córdoba, y el juego se espesó por momentos, sin ocasiones en las áreas y con cada vez más embrollos y piques personales.

El segundo acto, mucho más fluído

Tras el descanso Argentina subió la presión, pero España no se amilanó y creó las dos primeras grandes ocasiones por medio de Laura Córdoba. Había algo más de fluidez en pista, con especial protagonismo de Ale de Paz, autora del gol español, pero sin precisión en el pase decisivo ni acierto en los metros finales.

Con siete minutos por delante, Argentina desplegó portera-jugadora, y en la segunda ocasión logró el empate tras un afortunado rechace. Visto el buen resultado insistió, pero no le salió bien la apuesta pues Laura Córdoba aprovechó un robo para volver a poner a España por delante.

Antía, en una valiente presión alta, hizo el 1-3 que cercenó las últimas esperanzas de la albiceleste, mientras que Irene Córdoba y su hermana Laura desterraron definitivamente la decepción de la final perdida con el 1-4 y el 1-5, resultado que valía un merecido bronce. Porque España no podía estar fuera del podio del primer mundial femenino de fútbol sala de la historia.