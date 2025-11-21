El primer Mundial femenino de la historia: «Llega muy tarde y muy lejos, pero lo vamos a disfrutar y pelear»

Cuando el sábado, poco antes de las 12.30 hora española, la selección femenina de fútbol sala salte a la pista azul del Philsports Arena de Manila y escuche por megafonía la Marcha Real cumplirá por fin un viejo sueño que durante mucho ... tiempo pareció una quimera. Después de diez ediciones del torneo en categoría masculina, y de muchas reclamaciones a la FIFA, también ellas podrán medirse por fin de forma oficial a los mejores equipos del mundo.

España peleará por trasladar al escenario mundial su hegemonía europea, pues llega como campeona de los tres europeos disputados hasta la fecha., aunque tendrá que hacerlo sin Patricia González ‘Peque’. La capitana y segunda jugadora con más partidos como internacional (125) sufrió ayer una lesión muscular que le impedirá disputar el Mundial, lo que también deja en el aire si a sus 38 años volverá a vestirse la camiseta de la selección. Tampoco estará en la cita Mayte Mateo, debido a una fractura de tabique nasal. Sus plazas en la convocatoria las ocuparán Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela.

🚨 𝗣𝗲𝗾𝘂𝗲 𝘆 𝗠𝗮𝘆𝘁𝗲, 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹



❌ Ambas están lesionadas y sus plazas las ocuparán Laura Sánchez y Ceci



🔗 https://t.co/rpJUPNOe3W#FutsalEspaña #FutsalWWC pic.twitter.com/DxUE2Afo4H — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 20, 2025

Antes de recibir la pésima noticia, Peque se mostraba satisfecha de la celebración de la primera edición femenina de la historia, aunque lamentaba su tardanza. «Ya tocaba, porque llega muy tarde, no nos vamos a engañar, y muy lejos también», sostiene la madrileña, que ha marcado de cerca el lento proceso del torneo hasta su disputa definitiva. «Hemos dudado más de lo que no dudamos, es una realidad. Al final cada paso que damos nos cuesta una lucha y un sacrificio demasiado grande». La denuncia de Peque es ajustada a la realidad, pues la FIFA solo se puso manos a la obra tras una campaña viral que unió a jugadoras de todo el mundo. Aquello desembocó en un anuncio oficial en octubre de 2023 y a partir de ahí, pasito a pasito, se fueron confirmando la sede, las fechas y, tras una fase de clasificación, los 16 participantes.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre Filipinas será el lejano y exótico escenario del torneo, una elección que incluso Rafael Louzán, presidente del la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no dudó en criticar durante el acto de despedida a la selección en Las Rozas, pero ante el que no cupo otra reacción que la resignación de los aficionados y de las propias protagonistas. «Las condiciones no tienen que ser algo que distraiga, hay tiempo suficiente para adecuarse. Lo peor va a ser la humedad, que es un poco complicada a la hora de jugar, pero no va a ser una excusa».

Selección española femenina de fútbol sala Plantilla de la selección; Las jugadores celebran un gol; Claudia Pons, seleccionadora RFEF

Además de afinar en lo deportivo y anticipar las peculiares condiciones que se encontrarán en la otra punta del mundo, también ha trabajado la selección el aspecto psicológico, pues precisamente las ganas de disputar este primer Mundial pueden tener también su parte contraproducente. «Las emociones van a marcar muchísimo el camino de cada selección, porque te puedes ver sobrepasada y que no te vayan las piernas o al contrario. Por eso el equipo tiene desde hace relativamente poco la figura de Isa García, psicóloga y que como exjugadora ha vivido estas situaciones, y llevamos tiempo trabajándolo».

«No estamos acostumbradas a un torneo tan largo»

Antes de poder cruzarse con las otras selecciones favoritas, como Portugal, o sobre todo Brasil, España compartirá grupo en la primera fase con Tailandia, Colombia y Canadá, rivales sobre el papel asequibles, aunque Peque no comparte ese análisis. «A mí me encanta, porque aunque la gente pueda decir que es muy fácil nosotras estamos analizando a los rivales y son equipos que nos van a exigir, y creo que es mejor porque de no ser así luego puedes llegar a las eliminatorias un poco relajada».

«Tailandia tiene un juego con la portera que últimamente se está metiendo mucho en el fútbol sala femenino y lo trabajan bastante bien, Colombia ya la hemos visto y aparte tiene la mejor jugadora joven de este año… Pueden ser partidos que nos pueden ayudar mucho de cara a las eliminatorias y a partir de ahí ya no pienso más. Pienso en esos tres primeros rivales y en conseguir un tres de tres, y también en estar muy concentradas, porque no estamos acostumbradas a un campeonato tan largo. Puede ser algo que a todas las selecciones les cueste», advierte la capitana española.

Mundial de Filipinas 2025 Calendario de España en la primera fase: Sábado 22 de noviembre, 12.30h: ESPAÑA-TAILANDIA

Martes 25 de noviembre, 13.30h: ESPAÑA-COLOMBIA

Viernes 28 de noviembre, 13.30h: CANADÁ-ESPAÑA

Aunque no esconde que el gran sueño es «ponerle una estrellita al escudo», el objetivo de la selección es «representar bien a todo el fútbol sala español y a todas las generaciones anteriores. Ese sería para mí el legado perfecto, que todas las que han estado antes aquí se sientan orgullosas». Y para lograrlo promete mucho trabajo. «En el deporte puede ser que des el cien por cien y no llegues, no siempre se gana aunque lo merezcas, porque hay un rival, hay muchas condiciones… pero nosotras vamos a dar el ciento cincuenta por cien, eso sí podemos asegurarlo».

Sin el liderazgo ni la veteranía de la capitana de la selección, pero el Mundial arranca este viernes con un Marruecos-Argentina en el Grupo A, donde está encuadrada la anfitriona, Filipinas. En España los partidos de la selección podrán seguirse en directo a través de Teledeporte, mientras que el resto de encuentros serán ofrecidos por la plataforma FIFA+.