Fútbol Sala

El primer Mundial femenino de la historia: «Llega muy tarde y muy lejos, pero lo vamos a disfrutar y pelear»

España afronta desde este sábado en Filipinas la primera Copa del Mundo femenina de fútbol sala como una de las selecciones favoritas

Sede, fecha, billete, rivales... y lista oficial de España: el primer Mundial femenino ya está aquí

Peque, durante un entrenamiento en Filipinas antes de lesionarse
Peque, durante un entrenamiento en Filipinas antes de lesionarse
Miguel Zarza

Cuando el sábado, poco antes de las 12.30 hora española, la selección femenina de fútbol sala salte a la pista azul del Philsports Arena de Manila y escuche por megafonía la Marcha Real cumplirá por fin un viejo sueño que durante mucho ... tiempo pareció una quimera. Después de diez ediciones del torneo en categoría masculina, y de muchas reclamaciones a la FIFA, también ellas podrán medirse por fin de forma oficial a los mejores equipos del mundo.

