Una brillante Brasil hace descarrilar a España a un paso de la final

El sueño estaba cumplido para España. Escuchar la Marcha Real en las semifinales de un Mundial oficial y antes de jugar contra Brasil, país meca del fútbol sala, era una vieja aspiración que la FIFA tuvo a bien satisfacer este 2025 después de décadas ... de encarnizada lucha. Pero la selección quería más. Lo transmitían las caras mientras sonaba el himno. Quería estar en la final y ser la primera en levantar el trofeo. El currículum, con tres Europeos en la vitrina, acompañaba, pero una gran versión de la 'canarinha' y los nervios iniciales de las de Claudia Pons lo evitaron.

En poco más de un minuto las campeonas de Sudamérica se pusieron 0-2 después de que Ana Luiza y Amandinha, implacables, aprovecharan dos graves imprecisiones en el inicio de jugada de España, que comenzó el choque algo agarrotada por la tensión.

Por primera vez en el torneo la selección española se veía por debajo en el marcador y lo acusó. Ante unas brasileñas que volaban sobre la pista azul y no dejaban de transmitir peligro, a las de Claudia Pons les costaba tejer jugadas, mantener la posesión y controlar sus espaldas. Aún así, en ese escenario de dominio amarillo, Vane Sotelo primero y María Sanz después consiguieron inquietar a la portera rival Bianca.

Sostenida atrás por los reflejos de Elena, España comenzó a crecer poco a poco con el paso de los minutos hasta mostrar su mejor versión en la recta final del primer acto. Antía con un disparo desde su área que topó con la cruceta e Irene Córdoba en una acción dentro del área estuvieron a punto de reducir diferencias. Era por fin la España competitiva que se había visto en Filipinas, pero fue insuficiente para mover el marcador antes del descanso.

Necesitada, España buscó el gol nada más salir de vestuarios, pero Emilly avisó con un disparo a la cruceta de que no se iba a dejar avasallar. La tendencia cambió sensiblemente respecto al primer tiempo, con las de Claudia Pons más firmes en la pista, pero el colmillo brasileño era el mismo, como demostró Debora Vanin con el 0-3 a los cinco minutos. Sin embargo, que la inercia era distinta lo demostró acto seguido Ale de Paz con el 1-3 tras empujar un rechace a su propio disparo.

España no se rinde

Con 13 minutos aún por delante, España sorprendió desplegando portera-jugadora y casi a la primera rozó el gol Irene Córdoba. Pero no hubo suerte y Brasil, también brillante con el mono de trabajo defensivo, no sufrió en exceso. Si bien las campeonas de Europa nunca se rindieron, en una contra hizo Luana el 1-4 para cercenar las ilusiones españolas, sellar el pase brasileño a la final -aunque se celebró como un título- y dejar inaugurada la rivalidad oficial España-Brasil. Sin duda habrá un sinfín de nuevos capítulos.

La selección española volverá a saltar a la pista el domingo (10.00 horas) para despedirse del Mundial con la pelea por el bronce frente a Argentina. En la otra semifinal Portugal se deshizo sin contemplaciones (1-7) de una albiceleste que no salió a competir en la primera parte. Un 0-6 de parcial en los primeros veinte minutos bastó a las subcampeonas de Europa para certificar el billete a la gran final sin excesivos sobresaltos.

«Lo primero es felicitar a Portugal y Brasil por la final. Sabíamos que ellas salían muy fuertes. Esos dos goles nos han penalizado y nos han hecho mucho daño. Pero hemos intentado ser valientes e ir a por el partido, no hemos bajado los brazos, hemos tenido oportunidades y me quedo con esa lucha y con ese corazón», resumió tras el choque la seleccionadora Claudia Pons.

«Tenemos la oportunidad de llevarnos una medallita»

«Quitando los cinco minutos del principio hemos hecho un gran partido. Eso nos ha penalizado, sabíamos que salían muy bien y lo han hecho otra vez. Ahora tenemos la oportunidad de llevarnos a casa una medallita y saldremos con muchas ganas para llevárnosla», agregó la goleadora española Ale de Paz, mirando ya al partido por el tercer y cuarto puesto.