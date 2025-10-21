Suscribete a
Darán que hablar...

Claudia Peña, de 'hobby' a la cuna del rugby

La joven estrella de la selección española afronta una nueva campaña en las Harlequins de Londres, con la responsabilidad de ser un claro referente para las nuevas generaciones de jugadoras

Claudia Peña posa para ABC durante la entrevista Inés Baucells
Nuria Pombo

Con apenas 17 años Claudia Peña debutó como titular con la selección española absoluta, un hecho que marcó el inicio de una carrera meteórica que dos temporadas después la llevó a las Harlequins de Londres. Y allí, en uno de los clubes clásicos ... de la competición profesional más exigente fue elegida como «Jugadora del Año» por parte de la Real Federación Española de Rugby y como una de las 100 mujeres más relevantes del deporte español, por su papel como referente de una nueva generación.

