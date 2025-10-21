Claudia Peña, de 'hobby' a la cuna del rugby

Con apenas 17 años Claudia Peña debutó como titular con la selección española absoluta, un hecho que marcó el inicio de una carrera meteórica que dos temporadas después la llevó a las Harlequins de Londres. Y allí, en uno de los clubes clásicos ... de la competición profesional más exigente fue elegida como «Jugadora del Año» por parte de la Real Federación Española de Rugby y como una de las 100 mujeres más relevantes del deporte español, por su papel como referente de una nueva generación.

Su vida como 'rugbier' estaba predestinada desde la cuna pues su padre y su hermano jugaban en el F. C. Barcelona y cada fin de semana lo dedicaban por completo a este deporte. «Ese fue el germen de mi afición, porque buscaba ser una más y formar parte de la gran pasión que significaba el rugby para la familia», recuerda con orgullo. Y así, desde los seis años tuvo que empezar a derribar barreras «por ser una chica en un deporte que tenía una perspectiva masculina». «Pero yo me lo tomé como el reto de demostrar que nosotras podemos hacerlo igual sin que se sorprendan los hombres. Afortunadamente, tuve la suerte de tener buenos entrenadores y compañeras que me ayudaron a ser mejor». Y no solo se convirtió en una gran jugadora sino también en una fiel representante de los valores de esta modalidad. «Creo que las jugadoras representamos realmente el respeto, la pertenencia al equipo y las tradiciones, lo que es algo muy útil para formar a los más jóvenes y como escaparate para toda la sociedad», asegura convencida.

Ahora, con 21 años, es toda una estrella en la ciudad del Támesis, aunque sus comienzos allí fueron un poco extraños: «Me tocó demostrar que las españolas tenemos nivel y que nuestro rugby sigue creciendo cada vez más. Pero enseguida fue todo muy bien y hoy en día estoy muy contenta», reconoce la catalana. A eso contribuye pertenecer a una estructura en la que todos trabajan por y para las jugadoras. «He dedicado toda mi vida al rugby y es una sensación estupenda ser una jugadora profesional y, por fin, poder sobrevivir con esto sin tomármelo como un 'hobby'. Además, como tengo las mañanas libres, aprovecho para estudiar Psicología por la universidad a distancia», explica.

Sus objetivos para este curso pasan por optar a lo máximo en su club y la selección. «El año pasado nos quedamos con la espinita de caer en semifinales contra las Sarracens después de haber sido séptimas en la liga, lo que fue un progreso importante. Así que este año aspiramos al título», comenta con respecto a la liga inglesa, mientras que con las leonas ambiciona consolidar la buena imagen exhibida en el último Mundial. «Después de lo visto allí creo que no tenemos techo. El rendimiento ha sido excelente y la Federación sabe que tiene que invertir y apostar más por nosotras. Con un único año de preparación hemos tenido un rendimiento muy elevado y ahora estamos a otro nivel. Creo que se va a hacer una apuesta importante para que esto sea posible; hay un potencial enorme de chicas jóvenes con mucha proyección para llegar a lo más alto», desea.

Aunque todavía es muy joven, ya es un modelo para las siguientes generaciones y se atreve a darles algún que otro consejo. «Lo primero es que no tengan miedo, que es un deporte más y que nuestros valores se reflejan tanto dentro como fuera del campo. Todos los equipos son una familia y que si quieren perseguir un sueño, que vayan hacia adelante. El rugby es para todo el mundo, para todas las edades y para todos los cuerpos y se van a sentir acogidas desde el primer momento».