Iker Bravo, personalidad, precocidad y goles

El delantero, en el Udinese tras pasar por las canteras de Barça y Madrid, lidera el ataque de España en el camino hacia su segundo Mundial sub-20, el primero desde la generación de Xavi y Casillas

Las contradicciones de Borja Iglesias: a la selección española que negó y en un torneo donde juega Israel

Iker Bravo celebra el gol ante Brasil que clasificó a España a los octavos del Mundial sub-20
Iker Bravo celebra el gol ante Brasil que clasificó a España a los octavos del Mundial sub-20 EFE
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Doce años han pasado desde la última presencia de la selección española en un Mundial sub-20, mientras que es necesario retroceder otros catorce para ver la única medalla de oro del combinado nacional en este torneo. En Nigeria allá por 1999, la generación ... liderada por Xavi y Casillas consiguió el primer título mundial en la historia de la selección. Un cuarto de siglo después, se presentaba España en Chile con la ilusión de volver a estar entre los mejores.

