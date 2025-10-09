Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

petrodólares en el deporte

El rugby tradicional se rebela contra la Superliga, el último mordisco del dinero árabe

R360 es un proyecto elitista y cerrado, cuyos clubes deben inscribirse en la federación de los Emiratos

Ocho de los grandes países de este deporte amenazan con vetar para sus selecciones a los jugadores que participen

Jugadores
Jugadores efe
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Como sucedió antes en otros deportes, es un proyecto del que se van conociendo detalles a cuentagotas. Con toda la intención, sus promotores fomentan así el misterio y el consiguiente interés. Se sabe su nombre, Rugby 360 —R360—, y su razón de ser: ganar dinero. ¿ ... Cómo? Creando una Liga de rugby elitista y cerrada cuyo peculiar sistema de competición mezcla ingredientes de los modelos de Fórmula 1, LIV Golf y NBA, entre otros.

