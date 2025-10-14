Suscribete a
ABC Premium

DARÁN QUE HABLAR...

Gilberto Mora, una nueva estrella menor de edad que supera a Lamine y Pelé

El mexicano celebra sus 17 años tras deslumbrar en el Mundial sub-20 meses después de debutar con la selección en la victoria en la Copa Oro, un título con el que superó en precocidad a la estrella española y la leyenda brasileña

De oficio desconvocador: la selección libera a cinco tocados que tal vez jueguen el fin de semana

Gilberto Mora, durante el México-Argentina de cuartos de final del Mundial sub-20
Gilberto Mora, durante el México-Argentina de cuartos de final del Mundial sub-20 REUTERS
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Afronta el Mundial sub-20 su recta final, un torneo en el que permanecen en la pelea por el título Marruecos, Francia, Colombia y Argentina, sin la presencia de la selección española tras su derrota en cuartos frente al combinado cafetero y que se queda ... huérfano de una de sus mayores estrellas después de la eliminación de México. Se trata de Gilberto Mora, que este martes celebra su 17 cumpleaños como una de las mayores figuras emergentes en el panorama futbolístico internacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app