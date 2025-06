La bomba de ETA que golpeó el sueño olímpico de Madrid 2012

El 5 y 6 de julio de 2005 Madrid se jugaba en Singapur el sueño de organizar los Juegos Olímpicos de 2012. La capital de España había conseguido hilvanar una candidatura fuerte y sólida, cuyo trabajo la había colocado en la terna de ... favoritas junto a otras dos grandes urbes europeas: París y Londres. Dos semanas antes de esa decisiva reunión del Comité Olímpico Internacional (COI), la banda terrorista ETA quiso perjudicar a Madrid 2012 y, de paso, aprovechar el escaparate y altavoz mundiales que ofrecían esos emocionantes días previos a para cometer un atentado.

Así, el 25 de junio de 2005 ETA hizo estallar un coche en el aparcamiento del que iba a ser el estadio olímpico de Madrid 2012, popularmente conocido entonces como La Peineta (por la forma de su grada principal) y sobre cuyos cimientos se construyó el actual Metropolitano, campo de fútbol propiedad del Atlético de Madrid.

«ETA golpea el Madrid olímpico en su pulso con el Gobierno por la negociación», tituló al día siguiente ABC en portada. En páginas interiores se informa de los detalles del suceso: «La explosión junto al estadio de La Peineta, tercera desde febrero en el 'corazón' olímpico, no causó víctimas. Las Fuerzas de Seguridad sospechan que se trata del mismo comando, un hombre y una mujer, que colocó otro coche-bomba en San Blas el pasado 25 de mayo».

«ETA volvió a demostrar ayer en Madrid que dispone de la infraestructura necesaria para seguir matando, aunque afortunadamente no lo hizo. Pasadas las siete de la tarde, hizo explotar un coche-bomba en uno de los aparcamientos exteriores de La Peineta, estadio que la candidatura olímpica de Madrid convertirá en la 'joya de la corona' si resulta elegida sede de los Juegos de 2012. El coche-bomba de ETA, tercero que coloca en Madrid en lo que va de año, no causó daños personales, pero sí importantes destrozos en otros coches aparcados cerca. El estadio de la Peineta, en el barrio de San Blas, está construido en una zona apartada del centro de Madrid y ayer sábado estaba poco concurrida. La explosión estuvo precedida de una llamada telefónica a la DYA a las seis de la tarde, y de otra posterior al diario 'Gara' veinte minutos después, en la que una voz en nombre de ETA anunciaba la colocación de la bomba. Estos anuncios dieron a la Policía el tiempo justo para acordonar la zona y desalojar a varios trabajadores de unas obras próximas. Con este atentado, que se produce tras el doble comunicado de la banda, ETA reedita su doble mensaje al Gobierno: de presión porque que no piensa dejar las armas como condición previa al diálogo y, por tanto, que nada ha cambiado ni cambiará hasta que Rodríguez Zapatero mueva ficha. Y, en segundo lugar, de amenaza porque no cejará en su empeño de dinamitar las esperanzas de España en que Madrid sea sede olímpica. ETA se propone dar la imagen de que Madrid es una ciudad insegura, cuyos vecinos y visitantes pueden ser víctimas en cualquier momento de un atentado. Este 'mensaje' de ETA se produce a tan sólo diez días de que el Comité Olímpico Internacional (COI) haga público en Singapur su fallo....

«...El de ayer fue el tercer coche-bomba de ETA del año en la capital y, a su vez, el tercero que coloca en el que sería 'corazón' del Madrid olímpico. El pasado 9 de febrero hizo explotar un coche bomba cargado con unos 30 kilos de cloratita en el Campo de las Naciones, zona que en 2012 sería habilitada como macro-centro de Prensa para cubrir los eventos deportivos. Además, fue sólo tres días después de que los delegados del COI terminaran su visita a la capital —entre el 3 y el 6 de febrero— para evaluar los proyectos de Madrid 2012. En aquella ocasión, ETA causó heridas leves a 43 personas. Igual que el 9 de febrero, el coche de ayer también era un Renault 19 con la matrícula doblada, esta vez robado el 30 de mayo en Vitoria. El pasado 25 de mayo, una vez que el Congreso aprobó en el debate sobre el estado de la Nación una iniciativa para abrir las puertas al diálogo con ETA si antes renuncia a la actividad terrorista, la banda colocó un segundo coche-bomba. Fue en la calle Rufino González de Madrid, en el distrito de San Blas, también muy próxima a la futura almendra olímpica. El coche tenía unos 20 kilos de cloratita y causó heridas leves a tres personas».

ABC recabó también la opinión de testigos cercanos al estallido del coche-bomba: «No se ponían del todo de acuerdo. Uno lo calificó de 'cañonazo', otro de 'explosión fortísima' y 'detonación bastante grande'. Cada uno quería expresar a su manera el ruido de la bomba colocada ayer por ETA cerca del estadio de La Peineta, que sorprendió a los vecinos en sus quehaceres habituales en una sabatina tarde de descanso. En un centro de la tercera edad relativamente cercano al estadio, los mayores que charlaban a esa hora o jugaban sus partidas no salían de su sorpresa tras escuchar la explosión. Según manifestaron, hicieron cábalas sobre su origen: un petardo, una explosión..., hasta que poco después, uno de ellos que tenía un aparato de radio confirmó la peor de las noticias: se trataba de un atentado».

«Algunos de estos mayores salieron del centro para acercarse al lugar de la explosión con la curiosidad de ver lo que había pasado. Muchos fueron los vecinos que tras el cordón policial veían el paso de agentes de la autoridad, servicios de emergencia, etcétera. Tras la explosión se vio un humo negro, 'muy negro', explicaba un vecino. Otro reconocía que no se había enterado porque estaba durmiendo la siesta. Afortunadamente, tenía un sueño profundo».

El Príncipe Alberto

Diez días más tarde, la expedición española voló 11.000 kilómetros y se presentó optimista en Singapur. La reunión del COI comenzó el 5 de julio, y 24 horas después, miércoles 6 de julio, tuvo lugar la esperada votación. El resultado de la misma no fue el esperado. Ganó Londres: «El prestigio de Blair frustra las ilusiones de Madrid y arrasa a Chirac».

En páginas interiores, el primer párrafo de la crónica describe lo vivido en el lejano país asiático: «Amargura. La candidatura Madrid 2012 vuelve desolada de Singapur. Su eliminación en el tercer corte resulta un golpe demasiado duro, e injusto a criterio de muchos, para un trabajo tan bien hecho que la había llevado a ganar la segunda votación. En apenas cinco minutos, la delegación española pasó del sueño al abatimiento. De esta manera se confirma que cada miembro de este COI que preside Jacques Rogge es de su padre y de su madre. O, al menos, así parece ahora que ya no está en él Juan Antonio Samaranch».

Aparte de las componendas, pactos y demás enjuagues político-deportivos entre países, a la delegación española le indignó de forma especial la postura del Príncipe Alberto de Mónaco, que hurgó precisamente en la herida de la seguridad a raíz del coche bomba que había hecho explotar ETA en el aparcamiento de La Peineta haciendo la siguiente pregunta: «¿Qué tipo de seguridad ofrece Madrid después de la bomba que estalló hace dos semanas en el estadio olímpico?»

«El Gobierno y el presidente del PP, Mariano Rajoy, coincidieron ayer en criticar la intervención del Príncipe Alberto de Mónaco ante la Asamblea del COI en la que expresó sus dudas sobre la seguridad de unos Juegos Olímpicos en Madrid tras el último atentado de ETA con coche-bomba. En el turno de preguntas de la presentación de la candidatura de Madrid, el Príncipe monegasco pidió que los representantes de la candidatura se pronunciaran sobre la seguridad de los Juegos en Madrid tras el coche bomba colocado hace dos semanas en el aparcamiento del que sería el estadio olímpico, La Peineta».

«Fuentes del Gobierno señalaron que la pregunta 'y sobre todo el tono' que utilizó para formular esa cuestión ante la Asamblea del COI fueron 'inapropiados', especialmente por el hecho de que se trata de un jefe de Estado. Por su parte, Rajoy manifestó que esa pregunta, proveniente de una persona que es jefe de Estado, le resultó 'sorprendente'. 'Lo vamos a dejar ahí, porque un jefe de Estado no debe hacer esas preguntas', añadió Rajoy, quien subrayó que la respuesta dada por el presidente del Gobierno estuvo muy bien. En su contestación, Zapatero garantizó la 'absoluta seguridad' de los Juegos y se mostró convencido de que 'la evolución de aquellos que han intentado perjudicar' a Madrid, en alusión a ETA, 'va a ser en el sentido de reducción y final'. Otros representantes españoles coincidieron en señalar el malestar que había provocado la intervención de Alberto de Mónaco, claro favorecedor de la candidatura de París».