Real Madrid - Panathinaikos en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy

2ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Kenneth Faried Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kenneth Faried cuando lanzaba de dos. Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman. Tercera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple, pero Kenneth Faried realiza un palmeo y consigue anotar. Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos. Inicio del tercer cuarto Fin del segundo cuarto. Descanso Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Llull. El balón sale fuera tras un mal pase de Gabriel Deck [Real Madrid] Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas Tiempo muerto Gancho de Edy Tavares [Real Madrid] Tiempo muerto Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles. Trey Lyles [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez. Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Kostas Sloukas Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas. Bomba de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos. Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares Tiempo muerto Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts Pie de Usman Garuba [Real Madrid] Canasta de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] Alexandros Samontourov [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenneth Faried Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull Primera falta personal de Alexandros Samontourov [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos. Tiempo muerto Tiempo de posesión agotado Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Theo Maledon Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional 2ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Bandeja de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde Mate de Theo Maledon [Real Madrid] Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja. Alex Len [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre Alex Len [Real Madrid] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Alex Len cuando lanzaba de dos. Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid] Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou. Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas Canasta de Theo Maledon [Real Madrid] Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Theo Maledon Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Dinos Mitoglou Canasta de Alex Len [Real Madrid] Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas. Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple lejano. Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez. Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez. Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Chuma Okeke Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] Mate de Edy Tavares [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Chuma Okeke Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke. Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez. Bandeja de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Theo Maledon Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Chuma Okeke Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kenneth Faried cuando lanzaba de dos. Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenneth Faried. 1ª Falta personal de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos. TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote 1ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Facundo Campazzo Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos. Tiempo muerto Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Trey Lyles Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre TJ Shorts Rebote ofensivo de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su propio triple Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Edy Tavares Alley-Hoop de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] Primera falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Trey Lyles Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para TJ Shorts. TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos. Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo Primera falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo Triple de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid] Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares. Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid] Bomba de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] Inicio del partido
