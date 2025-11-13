Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
40
59
3º cuarto
Panathinaikos Aktor Athens
Panathinaikos Aktor Athens
  • 1º Cuarto: 16-22
  • 2º Cuarto: 22-30
  • 3º Cuarto: 2-7

Euroliga. Jueves 13/11 20:45h. Estadio Movistar Arena.

BALONCESTO / EUROLIGA

Real Madrid - Panathinaikos en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy

Sigue en directo cómo va el Real Madrid - Panathinaikos con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Euroliga

Real Madrid - Panathinaikos en directo
Real Madrid - Panathinaikos en directo EP

40 - 56Icono
2ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Kenneth Faried
40 - 56Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
40 - 55Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
40 - 54Icono
2ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kenneth Faried cuando lanzaba de dos.

40 - 54Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Cedi Osman.
40 - 54Icono
Tercera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo
40 - 54Icono
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple, pero Kenneth Faried realiza un palmeo y consigue anotar.
40 - 52Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

39 - 52Icono
Trey Lyles [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
38 - 52Icono
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Trey Lyles cuando lanzaba de dos.
38 - 52Icono
Inicio del tercer cuarto
38 - 52Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso

38 - 52Icono
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Llull.
38 - 52Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Gabriel Deck [Real Madrid]
38 - 52Icono
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
38 - 49Icono
Tiempo muerto

38 - 49Icono
Gancho de Edy Tavares [Real Madrid]
36 - 49Icono
Tiempo muerto
36 - 49Icono
Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
36 - 47Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

35 - 47Icono
Gabriel Deck [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
34 - 47Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Gabriel Deck
34 - 47Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Trey Lyles.
34 - 47Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

34 - 47Icono
Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
34 - 45Icono
Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Kostas Sloukas
34 - 45Icono
Facundo Campazzo [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
34 - 45Icono
Bomba de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]

34 - 43Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre
33 - 43Icono
Edy Tavares [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
32 - 43Icono
1ª Falta personal de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
32 - 43Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Edy Tavares

32 - 43Icono
Tiempo muerto
32 - 43Icono
Triple de Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
32 - 40Icono
Pie de Usman Garuba [Real Madrid]
32 - 40Icono
Canasta de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens]

32 - 38Icono
Alexandros Samontourov [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenneth Faried
32 - 38Icono
Triple de Trey Lyles [Real Madrid] con asistencia de Sergio Llull
29 - 38Icono
Primera falta personal de Alexandros Samontourov [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo
29 - 38Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba

29 - 38Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Usman Garuba
29 - 38Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
29 - 37Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
29 - 36Icono
1ª Falta personal de Theo Maledon [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.

29 - 36Icono
Tiempo muerto
29 - 36Icono
Tiempo de posesión agotado
29 - 36Icono
Sergio Llull [Real Madrid] falla la canasta
29 - 36Icono
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Theo Maledon

29 - 36Icono
Triple de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens]
29 - 33Icono
Triple de Chuma Okeke [Real Madrid] con asistencia de Mario Hezonja
26 - 33Icono
Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
26 - 32Icono
2ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Kostas Sloukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

26 - 32Icono
Bandeja de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde
26 - 30Icono
Mate de Theo Maledon [Real Madrid]
24 - 30Icono
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.
24 - 30Icono
Alex Len [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

23 - 30Icono
Alex Len [Real Madrid] encesta el primer tiro libre
22 - 30Icono
1ª Falta personal de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Alex Len cuando lanzaba de dos.
22 - 30Icono
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
22 - 28Icono
Bandeja de Theo Maledon [Real Madrid]

20 - 28Icono
Cedi Osman [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
20 - 28Icono
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
20 - 28Icono
Mario Hezonja [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Len
20 - 28Icono
Canasta de Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas

20 - 26Icono
Canasta de Theo Maledon [Real Madrid]
18 - 26Icono
Alex Len [Real Madrid] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Theo Maledon
18 - 26Icono
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
18 - 25Icono
Dinos Mitoglou [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre

18 - 24Icono
Primera falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Dinos Mitoglou
18 - 24Icono
Canasta de Alex Len [Real Madrid]
16 - 24Icono
Rebote ofensivo de Alex Len [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta
16 - 24Icono
Canasta de Kostas Sloukas [Panathinaikos Aktor Athens]

16 - 22Icono
Alberto Abalde [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
16 - 22Icono
Inicio del segundo cuarto
16 - 22Icono
Fin del primer cuarto
16 - 22Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple lejano.

16 - 22Icono
Theo Maledon [Real Madrid] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
16 - 22Icono
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.
16 - 22Icono
Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
16 - 22Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

16 - 22Icono
Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Chuma Okeke
13 - 22Icono
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
13 - 19Icono
Mate de Edy Tavares [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Chuma Okeke
11 - 19Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chuma Okeke.

11 - 19Icono
Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid]
9 - 19Icono
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
9 - 19Icono
Theo Maledon [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
9 - 19Icono
Bandeja de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque

9 - 17Icono
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Theo Maledon
9 - 17Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Chuma Okeke
9 - 17Icono
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
9 - 17Icono
1ª Falta personal de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Kenneth Faried cuando lanzaba de dos.

9 - 17Icono
Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenneth Faried.
9 - 17Icono
1ª Falta personal de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Edy Tavares cuando lanzaba de dos.
9 - 17Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote
9 - 17Icono
1ª falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

9 - 17Icono
Canasta de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Facundo Campazzo
9 - 15Icono
Andrés Feliz [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos.
9 - 15Icono
Tiempo muerto
9 - 15Icono
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] comete su segunda falta personal sobre Trey Lyles

9 - 15Icono
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
9 - 12Icono
Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre TJ Shorts
9 - 12Icono
Rebote ofensivo de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] tras fallar su propio triple
9 - 12Icono
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] roba el balón a Edy Tavares

9 - 12Icono
Alley-Hoop de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kendrick Nunn
9 - 10Icono
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]
7 - 10Icono
Primera falta personal de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Trey Lyles
7 - 10Icono
Triple de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]

7 - 7Icono
Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para TJ Shorts.
7 - 7Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
7 - 6Icono
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el primer tiro libre
7 - 5Icono
1ª Falta personal de Trey Lyles [Real Madrid] sobre TJ Shorts cuando lanzaba de dos.

7 - 5Icono
Triple de Andrés Feliz [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo
4 - 5Icono
Primera falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Facundo Campazzo
4 - 5Icono
Triple de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
4 - 2Icono
Bandeja de Andrés Feliz [Real Madrid]

2 - 2Icono
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Edy Tavares.
2 - 2Icono
Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]
0 - 2Icono
Bomba de Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens]
0 - 0Icono
Inicio del partido

