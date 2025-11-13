Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
40
59
3º cuarto
Panathinaikos Aktor Athens
Panathinaikos Aktor Athens
  • 1º Cuarto: 16-22
  • 2º Cuarto: 22-30
  • 3º Cuarto: 2-7

Euroliga. Jueves 13/11 20:45h. Estadio Movistar Arena.

BALONCESTO

Real Madrid - Panathinaikos, estadísticas del partido de Euroliga

Todos los números del encuentro entre el equipo blancos y los griegos correspondiente a la jornada 11 de la fase regular de la Euroliga

Real Madrid - Panathinaikos, estadísticas del partido de Euroliga

Equipos

Real Madrid RMC
Panathinaikos Aktor Athens Panathinaikos Aktor Athens
Tiros de 2
22 Intentos 19
10 Canastas 13
45.45 % Aciertos 68.42
Tiros de 3
10 Intentos 15
4 Canastas 8
40.00 %Aciertos 53.33
Tiros libres
8 Intentos 12
8 Canastas 9
100.00 %Aciertos 75.00
Rebotes
17 Total 13
7 Ofensivos 2
10 Defensivos 11
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
6 Asistencias 12
5 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 2
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo1302
0 T. Lyles1153
1 David Kramer000
6 Alberto Abalde730
8 Chuma Okeke9310
12 Theo Maledon864
24 Andres Rafael Feliz Sarita776
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull60-3
11 Mario Hezonja1023
14 Gabriel Deck1143
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba300
22 Walter Samuel Tavares1568
25 Oleksiy 'Alex' Len344
Panathinaikos Aktor AthensMJPTOSVAL
0 TJ Shorts161113
10 Konstantinos Sloukas9816
6 Cedi Osman1099
5 Panagiotis Kalaitzakis000
8 R. Holmes000
27 Vassilis Toliopoulos000
22 Jerian Grant000
25 K. Nunn1486
20 Alexandros Samontourov20-2
40 Marius Grigonis000
41 Juan Hernangomez1727
44 Kostas Mitoglou645
17 Nikolaos Rogkavopoulos1055
24 Ioannis Kouzeloglou000
26 Mathias Lessort000
77 Omer Yurtseven000
35 Kenneth Faried131211
Los mejores
Puntos
Kenneth FariedPanathinaikos Aktor Athens12
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens11
Cedi OsmanPanathinaikos Aktor Athens9
K. NunnPanathinaikos Aktor Athens8
Faltas cometidas
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens3
Kenneth FariedPanathinaikos Aktor Athens2
Alberto AbaldeReal Madrid2
Walter Samuel TavaresReal Madrid2
Rebotes ofensivos
Oleksiy 'Alex' LenReal Madrid2
Kenneth FariedPanathinaikos Aktor Athens1
Chuma OkekeReal Madrid1
Theo MaledonReal Madrid1
Rebotes defensivos
Chuma OkekeReal Madrid4
Juan HernangomezPanathinaikos Aktor Athens4
Walter Samuel TavaresReal Madrid3
Konstantinos SloukasPanathinaikos Aktor Athens2
Asistencias
Konstantinos SloukasPanathinaikos Aktor Athens5
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens3
Chuma OkekeReal Madrid2
Juan HernangomezPanathinaikos Aktor Athens2
Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app