BALONCESTO
Real Madrid - Panathinaikos, estadísticas del partido de Euroliga
Todos los números del encuentro entre el equipo blancos y los griegos correspondiente a la jornada 11 de la fase regular de la Euroliga
Equipos
RMC
Panathinaikos Aktor Athens
Tiros de 2
22 Intentos 19
10 Canastas 13
45.45 % Aciertos 68.42
Tiros de 3
10 Intentos 15
4 Canastas 8
40.00 %Aciertos 53.33
Tiros libres
8 Intentos 12
8 Canastas 9
100.00 %Aciertos 75.00
Rebotes
17 Total 13
7 Ofensivos 2
10 Defensivos 11
Tapones
0 Realizados 1
1 Recibidos 0
6 Asistencias 12
5 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 2
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|13
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0 T. Lyles
|11
|5
|0 / 3
|1 / 2
|2 / 2
|2
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|1 David Kramer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|7
|3
|0 / 1
|1 / 2
|0 / 0
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|8 Chuma Okeke
|9
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|10
|12 Theo Maledon
|8
|6
|3 / 4
|0 / 1
|0 / 0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|7
|7
|2 / 2
|1 / 2
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|6
|0
|0 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|11 Mario Hezonja
|10
|2
|1 / 2
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|14 Gabriel Deck
|11
|4
|1 / 1
|0 / 0
|2 / 2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|22 Walter Samuel Tavares
|15
|6
|2 / 3
|0 / 0
|2 / 2
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|8
|25 Oleksiy 'Alex' Len
|3
|4
|1 / 4
|0 / 0
|2 / 2
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|4
Los mejores
|Panathinaikos Aktor Athens
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 TJ Shorts
|16
|11
|2 / 2
|1 / 3
|4 / 5
|3
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|13
|10 Konstantinos Sloukas
|9
|8
|2 / 2
|1 / 1
|1 / 1
|1
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|16
|6 Cedi Osman
|10
|9
|0 / 1
|3 / 3
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|5 Panagiotis Kalaitzakis
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 R. Holmes
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27 Vassilis Toliopoulos
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Jerian Grant
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25 K. Nunn
|14
|8
|1 / 2
|2 / 2
|0 / 0
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|20 Alexandros Samontourov
|2
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|40 Marius Grigonis
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41 Juan Hernangomez
|17
|2
|1 / 1
|0 / 2
|0 / 0
|1
|0
|5
|2
|0
|1
|0
|7
|44 Kostas Mitoglou
|6
|4
|1 / 3
|0 / 0
|2 / 2
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|17 Nikolaos Rogkavopoulos
|10
|5
|1 / 1
|1 / 3
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|24 Ioannis Kouzeloglou
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26 Mathias Lessort
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77 Omer Yurtseven
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35 Kenneth Faried
|13
|12
|5 / 7
|0 / 0
|2 / 4
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Puntos
|Kenneth Faried
|Panathinaikos Aktor Athens
|12
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|11
|Cedi Osman
|Panathinaikos Aktor Athens
|9
|K. Nunn
|Panathinaikos Aktor Athens
|8
|Faltas cometidas
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|3
|Kenneth Faried
|Panathinaikos Aktor Athens
|2
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|2
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|2
|Rebotes ofensivos
|Oleksiy 'Alex' Len
|Real Madrid
|2
|Kenneth Faried
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|1
|Theo Maledon
|Real Madrid
|1
|Rebotes defensivos
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|4
|Juan Hernangomez
|Panathinaikos Aktor Athens
|4
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|3
|Konstantinos Sloukas
|Panathinaikos Aktor Athens
|2
|Asistencias
|Konstantinos Sloukas
|Panathinaikos Aktor Athens
|5
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|3
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|2
|Juan Hernangomez
|Panathinaikos Aktor Athens
|2
