BALONCESTO / EUROLIGA

Un endeble Madrid sucumbe en su fortín ante el Panathinaikos

FASE REGULAR | JORNADA 11

Los blancos sufren su primer derrota en casa de la temporada a manos de un conjunto griego superior que dominó todo el encuentro (77-87)

Euroliga: clasificación y resultados

Tavares y Juancho Hernangómez, durante el Real Madrid-Panathinaikos
Daniel Cebreiro

No es un buen comienzo de temporada para un irregular Real Madrid, pero había encontrado como local soluciones a muchos de sus males. O así era hasta la visita de Panathinaikos, que propinó con todo merecimiento a los de Scariolo su primera derrota ante su ... afición de toda la temporada. Una pobre versión del conjunto blanco, sin ritmo y superado durante casi todo el encuentro, se topó con la primera noche anotadora de Shorts, la enésima lección de baloncesto de Sloukas y la fortaleza del recién llegado Faried. Los 16 puntos de Andrés Feliz y los 20 de Tavares, lo poco salvable en una actuación para el olvido del Madrid.

