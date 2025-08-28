Frustración, derrota y más dudas en el debut de España

La selección española no pudo comenzar con buen pie su andadura en el Eurobasket 2025. En el Cyprus Arena de Limassol (Chipre), convertido prácticamente en una caldera georgiana, 'La Familia' cayó contundentemente ante Georgia (83-69) en un encuentro que reflejó las dudas ... ya mostradas durante la preparación, donde los de Sergio Scariolo solo habían sumado una victoria en seis amistosos. 14 abajo y la primera vez en la historia que España pierde ante Georgia.

El choque comenzó con igualdad y un nivel defensivo alto por parte de ambos equipos. Sandro Mamukelashvili, alero de los Toronto Raptors, abrió fuego para los del Cáucaso con dos triples que obligaron a España a remar desde el inicio. Los errores en la circulación de balón y varios pases fallados permitieron a Georgia escaparse en el marcador (13-6). Scariolo, muy activo desde la banda, pidió tiempo muerto, pero la reacción española apenas llegó en los últimos compases del primer cuarto, que cerró con 20-17 para los de Aleksandar Džikić.

En el segundo parcial, España encontró algo más de ritmo. Un triple del joven Mario Saint-Supery y la aportación interior de Willy Hernangómez permitieron igualar la contienda. Sin embargo, Georgia mantuvo siempre la iniciativa, con ventajas cortas de dos o tres puntos. El equilibrio fue total, aunque los pequeños detalles decantaron el marcador: 37-35 al descanso.

El tercer cuarto resultó decisivo. El base del Baskonia, Kamar Baldwin, encendió a la grada con un triple lejano que dio paso a los mejores minutos de Georgia. La defensa intensa y las rápidas transiciones desarbolaron a España, que apenas encontró alivio con las acciones de Santi Aldama.

El parcial fue muy pobre en ataque para los de Scariolo, con solo 13 puntos anotados. Georgia, firme y sin concesiones, cerró el periodo con un 57-49 que ponía cuesta arriba la remontada.

En el último cuarto, Georgia no levantó el pie del acelerador. Su agresividad defensiva y verticalidad ofensiva ahogaron a España, desacertada desde el perímetro (6/20 en triples) y con poca movilidad en ataque.

Con los NBA, Mamukelashvili y el pívot Goga Bitadze, los de Džikić dominaron ambos lados de la pista y se distancaron hasta 14 puntos de ventaja a falta de tres minutos, sellando una victoria incontestable ante una selección española que nunca encontró continuidad.

El debut deja a 'La Familia' en una situación delicada en el Grupo A. España deberá reaccionar cuanto antes, con Bosnia el sábado 30 a las 20:30 y Chipre el domingo 31 a las 17:15 como próximos rivales, antes de afrontar los duelos más exigentes ante Italia (martes 2 de septiembre, 20:30) y la Grecia de Antetokounmpo el jueves 4, a las 20:30.