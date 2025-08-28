Suscribete a
BALONCESTO / Eurobasket 2025

Frustración, derrota y más dudas en el debut de España

Los de Scariolo caen por primera vez en la historia ante Georgia (83-69) y confirman el mal momento que atraviesan

Entrada a canasta de Santi Yusta ante Georgia EFE

Eduardo R. Barrero

La selección española no pudo comenzar con buen pie su andadura en el Eurobasket 2025. En el Cyprus Arena de Limassol (Chipre), convertido prácticamente en una caldera georgiana, 'La Familia' cayó contundentemente ante Georgia (83-69) en un encuentro que reflejó las dudas ... ya mostradas durante la preparación, donde los de Sergio Scariolo solo habían sumado una victoria en seis amistosos. 14 abajo y la primera vez en la historia que España pierde ante Georgia.

