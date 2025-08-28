España en el Eurobasket 2025: partidos, rivales, horarios y dónde ver en televisión

España apura los últimos días con Sergio Scariolo al frente de la Selección. El EuroBasket 2025 coloca el punto final a una trayectoria gloriosa, sea cual sea el epílogo, de un entrenador que se hará cargo del Real Madrid a partir de la temporada 2025-26.

Pero antes tiene un último servicio con España en un EuroBasket en el que España, pese a defender título, está lejos de contar con el papel de favorita. Serbia, Alemania, Francia, Grecia, Turquía o Eslovenia son solo algunas de las selecciones mejor situadas por las casas de apuestas para vencer una edición del Campeonato de Europa que vuelve a ser multisede. Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia son los países que acogen el torneo, aunque, a partir de octavos, se disputa íntegramente en el Xiaomi Arena de Riga (Letonia).

Partidos, rivales y horarios de España en el EuroBasket 2025

24 equipos conforman el EuroBasket 2025, divididos en cuatro grupos de seis equipos cada uno. Los cuatro primeros de cada uno de los grupos avanzarán a los octavos de final, mientras que los dos últimos quedarán apeados de la competición en la primera fase.

España quedó encuadrada en el Grupo C, el de Chipre, que ejerce de anfitrión de este grupo. Todos los partidos se disputan en Limassol contra los siguientes oponentes y en estos horarios.

Partidos, rivales y horarios de España en la fase de grupos del EuroBasket 2025 Jueves 28 de agosto, 14:00 horas: Georgia - España

Sábado 30 de agosto, 20:30 horas: España - Bosnia

Domingo 31 de agosto, 17:15 horas: España - Chipre

Martes 2 de septiembre, 20:30 horas: Italia - España

Jueves 4 de septiembre, 20:30 horas: España - Grecia

A partir de ahí, en caso de que España avance de ronda, contará con dos días de descanso antes de afrontar el domingo 7 de septiembre el hipotético cruce de octavos contra una selección del grupo D (Francia, Eslovenia, Polonia, Israel, Islandia y Bélgica).

Dónde ver los partidos de la Selección en el EuroBasket 2025 en televisión en España

Todos los partidos de la Selección en el EuroBasket 2025 se ven en televisión en España a través de RTVE, que se reserva la emisión en sus distintos canales (La 1, La 2 o Teledeporte) en función de sus ajustes de programación o el interés general. Asimismo, los encuentros de España se pueden ver en su plataforma de streaming RTVE Play.

La alternativa a la cadena pública es DAZN, que alcanzó un acuerdo con FIBA para la distribución a nivel global de Courtside 1891, la plataforma de FIBA en la que se emite todo el EuroBasket y el resto de las competiciones FIBA. En caso de ya tener una cuenta activa en DAZN, la suscripción a Courtside 1891 cuesta 9,99 euros al mes o 25,99 euros por un año. Solo ahí se ve íntegramente el torneo, puesto que RTVE únicamente tiene los derechos de un partido por día.