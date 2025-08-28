Suscribete a
El último servicio de Scariolo a España

La selección, vigente campeona, inicia el torneo llena de dudas y carencias, pero confiada en su gen ganador y en el toque del italiano antes de su adiós

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Izan Almansa

Sergio Scariolo, seleccionador de España, recibe homenaje al final del Torneo Ciudad de Madrid
Javier Asprón

España afronta el Eurobasket con un gran signo de interrogación sobre su cabeza. Nadie sabe qué será de ella. La vigente campeona llega sin el traje de favorita y con la única certeza de que algo se acaba. Es el último torneo de Sergio ... Scariolo, figura vertebral en la etapa más gloriosa de la selección, antes de emprender rumbo al Real Madrid. Y es, también, la primera gran cita en la que se percibe que el relevo generacional ha llegado de golpe, sin margen ni red de seguridad. La nostalgia y la duda conviven en el ambiente, una mezcla que define a la perfección el estado de ánimo de un equipo que navega entre la desconfianza exterior y la fe interior.

