Todas las estadísticas del España - Grecia
La selección afronta el último choque de la fase de grupos del Eurobasket 2025
Equipos
España
Grecia
Tiros de 2
6 Intentos 3
3 Canastas 3
50.00 % Aciertos 100.00
Tiros de 3
1 Intentos 7
1 Canastas 6
100.00 %Aciertos 85.71
Tiros libres
8 Intentos 0
5 Canastas 0
62.50 %Aciertos nan
Rebotes
1 Total 4
0 Ofensivos 0
1 Defensivos 4
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
1 Asistencias 7
0 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 0
Jugadores
|España
|MJ
|PTOS
|VAL
|3 Sergio de Larrea
|5
|2
|1
|4 Jaime Pradilla Gayán
|4
|4
|4
|22 Santiago Yusta García
|4
|4
|3
|41 Juan Hernangomez
|0
|0
|0
|7 Santi Aldama
|5
|2
|1
|5 Mario Saint-Supery Fernandez
|0
|0
|0
|8 Darío Brizuela
|1
|0
|-1
|2 Josep Puerto
|0
|0
|0
|6 Xabier López-Arostegui
|0
|0
|0
|44 Joel Parra
|5
|2
|2
|14 Guillermo Hernangómez
|1
|0
|0
|77 Yankuba Sima Fatty
|0
|0
|0
Los mejores
|Grecia
|MJ
|PTOS
|VAL
|10 Konstantinos Sloukas
|5
|3
|5
|2 Tyler Quincy Dorsey
|5
|11
|13
|19 Dimitrios Katsivelis
|5
|3
|1
|16 Kostas Papanikolaou
|5
|5
|5
|34 Giannis Antetokounmpo
|5
|2
|9
|7 Vassilis Toliopoulos
|0
|0
|0
|5 Giannoulis Larentzakis
|0
|0
|0
|11 Panagiotis Kalaitzakis
|0
|0
|0
|20 Alexandros Samontourov
|0
|0
|0
|37 Kostas Antetokounmpo
|0
|0
|0
|43 Thanasis Antetokounmpo
|0
|0
|0
|44 Kostas Mitoglou
|0
|0
|1
|Puntos
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|11
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|5
|Santiago Yusta García
|España
|4
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|4
|Faltas cometidas
|Dimitrios Katsivelis
|Grecia
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|1
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|1
|Rebotes ofensivos
|Kostas Mitoglou
|Grecia
|0
|Santiago Yusta García
|España
|0
|Juan Hernangomez
|España
|0
|Santi Aldama
|España
|0
|Rebotes defensivos
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|2
|Kostas Mitoglou
|Grecia
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|1
|Asistencias
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|3
|Konstantinos Sloukas
|Grecia
|2
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|1
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|1
