Suscribete a
ABC Premium
España
España
14
24
1º cuarto
Grecia
Grecia
  • 1º Cuarto: 14-24

Eurobasket. Jueves 04/09 20:30h. Estadio Spyros Kyprianou Athletic Center.

Baloncesto

Todas las estadísticas del España - Grecia

La selección afronta el último choque de la fase de grupos del Eurobasket 2025

Todas las estadísticas del España - Grecia

Equipos

España España
Grecia Grecia
Tiros de 2
6 Intentos 3
3 Canastas 3
50.00 % Aciertos 100.00
Tiros de 3
1 Intentos 7
1 Canastas 6
100.00 %Aciertos 85.71
Tiros libres
8 Intentos 0
5 Canastas 0
62.50 %Aciertos nan
Rebotes
1 Total 4
0 Ofensivos 0
1 Defensivos 4
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
1 Asistencias 7
0 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 0
Jugadores
EspañaMJPTOSVAL
3 Sergio de Larrea521
4 Jaime Pradilla Gayán444
22 Santiago Yusta García443
41 Juan Hernangomez000
7 Santi Aldama521
5 Mario Saint-Supery Fernandez000
8 Darío Brizuela10-1
2 Josep Puerto000
6 Xabier López-Arostegui000
44 Joel Parra522
14 Guillermo Hernangómez100
77 Yankuba Sima Fatty000
GreciaMJPTOSVAL
10 Konstantinos Sloukas535
2 Tyler Quincy Dorsey51113
19 Dimitrios Katsivelis531
16 Kostas Papanikolaou555
34 Giannis Antetokounmpo529
7 Vassilis Toliopoulos000
5 Giannoulis Larentzakis000
11 Panagiotis Kalaitzakis000
20 Alexandros Samontourov000
37 Kostas Antetokounmpo000
43 Thanasis Antetokounmpo000
44 Kostas Mitoglou001
Los mejores
Puntos
Tyler Quincy DorseyGrecia11
Kostas PapanikolaouGrecia5
Santiago Yusta GarcíaEspaña4
Jaime Pradilla GayánEspaña4
Faltas cometidas
Dimitrios KatsivelisGrecia2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Darío Brizuela ArrietaEspaña1
Giannis AntetokounmpoGrecia1
Rebotes ofensivos
Kostas MitoglouGrecia0
Santiago Yusta GarcíaEspaña0
Juan HernangomezEspaña0
Santi AldamaEspaña0
Rebotes defensivos
Giannis AntetokounmpoGrecia2
Kostas MitoglouGrecia1
Santi AldamaEspaña1
Tyler Quincy DorseyGrecia1
Asistencias
Giannis AntetokounmpoGrecia3
Konstantinos SloukasGrecia2
Kostas PapanikolaouGrecia1
Tyler Quincy DorseyGrecia1

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app