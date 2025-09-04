Baloncesto
España - Grecia, en directo: resultado, ganador y última hora del partido del Eurobasket 2025 hoy
Sigue en directo el ganador, resultado y última hora del partido de España contra Grecia de fase de grupos del Eurobasket 2025
Minuto 4. España 14-24 Grecia. Tiempo muerto de Scariolo
Tiene que parar el festival de triples griegos como sea.
Minuto 4. España 14-24 Grecia. SEXTO TRIPLE DE GRECIA
Que barbaridad de partido están haciendo los griegos desde la línea de tres. Otra vez fue Dorsey.
Minuto 5. España 14-21 Grecia. Anota la estrella griega
Giannis Antetokounmpo mete de dos.
Minuto 5. España 14-19 Grecia. Entra Juacho Hernangómez
Sale Joel Parra.
Minuto 5. España 14-19 Grecia. Willy Hernangómez y Darío Brizuela entran a pista
A ver si se recupera España. Los triples les están descolocando.
Minuto 5. España 14-19 Grecia. ¿PERO ESTO QUÉ ES?
Otro triple de Grecia. Ahora es Dorsey el que anota de tres.
Minuto 5. España 14-16 Grecia. Santi Yusta mete uno de tres lanzamientos
No estamos finos en los tiros libres. Provocó la personal el español.
Minuto 5. España 13-16 Grecia. Dimitrios Katsivelis mete le cuarto triple de los griegos
Como están...
Minuto 6. España 13-13 Grecia. Mete dos y falla uno de los tiros libres
Puso Giannis Antetokounmpo el pie debajo de Santi Aldama cuando el español estaba intentando un triple. Se duele del tobillo, pero parece que el jugador está bien.
Minuto 6. España 11-13 Grecia. Papanikolau anota de tres
Tercer triple de los griegos en lo que va de partido.
Minuto 6. España 11-10 Grecia. Aro pasado de Pradilla
Que gran momento para anotar.
Minuto 7. España 9-10 Grecia. Kostas Papanikolau no perdona
Remonta Grecia. A España le empieza a costar la defensa.
Minuto 7. España 9-8 Grecia. Jaime Pradilla mete los tiros libres
Había provocado la personal.
Minuto 8. España 7-8 Grecia. Dorsey no perdona
En mitad de pista anotó con una bombita.
Minuto 8. España 7-6 Grecia. De Larrea no falla
Anotó en suspensión.
Minuto 9. España 5-6 Grecia. Triple de Sloukas
Grecia se agarra a sus tiros de tres.
Minuto 9. España 5-3 Grecia. Dos tiples de cada selección
Primero Grecia y luego Santi Yusta.
Minuto 9. España 2-0 Grecia. Bomba de Parra
Se adelanta España.
Minuto 10. España 0-0 Grecia. Giannis la pierde
Recupera España. Buena defensa en este inicio.
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Ataca la Selección griega.
Ya ha salido el quinteto de Grecia
Katsivelis, Sloukas, Dorsey, Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo en el quinteto inicial de la Selección de Grecia.
Todo listo para el inicio
En breve sonará el pitido inicial.
Los griegos empiezan a mentalizarse
¡El quinteto de España!
España es juventud y experiencia
¡SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA!
Ya lo ha hecho el de Grecia.
¡Ya están los futbolistas en pista!
Que emoción se palpa en este Spyros Kyprianou Arena.
'Se acerca el momento'
También calienta Grecia
Mario Saint-Supéry y sus malabares antes del encuentro
Rudy Fernández: «Son un equipo joven, venimos de años muy buenos»
«Todos debemos remar en la misma dirección».
Ya calientan los jugadores griegos
La llegada de los griegos al polideportivo chipriota
Doncic está que se sale
Si perdemos, solo habríamos ganado a Bornia y Chipre
Nos iríamos del Eurobasket habiendo firmado un desastroso papel como Selección española.
Puede ser el último partido de Sergio Scariolo con la Selección española
En cuanto acabe el campeonato se incorporará al Real Madrid como primer entrenador.
Hoy si juega Giannis Antetokounmpo
Vassilis Spanoulis lo confirmó nada más perder el partido de la 4ª jornada.
Concentración en el vestuario de España
Este partido complica la vida a los de Scariolo
Solo vale ganar para estar en octavos. Sino, estamos fuera.
Georgia lo tiene claro: Hoy apoyan a Grecia
Si derrota a España, entrará entre los 16 mejores.
¡Todos juntos!
Bienvenidos al España - Grecia
España tiene que ganar a la Selección griega sí o sí para poder plantarse en octavos de final. Una situación límite que hacen de este partido algo trepidante.
