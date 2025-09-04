Suscribete a
España cae con Grecia y consuma la debacle: eliminada del Eurobasket

La selección cierra su participación en la primera ronda. El desacierto en los minutos finales resultó letal

Javier Asprón

España consumó la debacle: fuera del Eurobasket en la primera ronda. Única eliminada, junto a Chipre, en la sede de Limassol. El golpe es duro, comparable al 'angolazo' de los Juegos de 1992 o al fiasco en el Mundial de 2014, también celebrado en España. ... Un palo tremendo para la vigente campeona, que llevaba desde 1997 acudiendo fiel a su cita con las semifinales continentales. Y sin bajarse del podio desde hace dieciocho años.

