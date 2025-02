El Real Madrid prescinde de Laso, leyenda del banquillo blanco

Pablo Laso no será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Así se lo ha comunicado la directiva al técnico, que dejará el banquillo blanco después de once años y dejando en las vitrinas 22 títulos . Un final inesperado que traerá cola, pues Laso se sentía con salud para continuar al frente, lo que contrasta con la opinión del club, que no veía con buenos ojos mantenerle en el puesto después de haber sufrido un problema cardíaco el pasado 5 de junio.

El adiós, que se hizo oficial a última hora de la tarde del lunes, dejará a Chus Mateo -mano derecha de Laso durante los últimos años- como el nuevo técnico del Real Madrid para la próxima temporada, siempre que el madrileño acepte el ofrecimiento.

Según ha podido saber ABC, el club despidió en los últimos días al médico del equipo, Miguel Ángel López , después de que éste se negara a firmar la baja laboral del entrenador vasco. Este hecho concuerda con la información ya aportada por este diario en la que se hablaba del buen estado de salud de Laso, cuya dolencia de principios del mes de junio no había sido tan grave.

Comunicado Oficial: Pablo Laso.#RealMadrid — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 4, 2022

La rápida actuación de los médicos había hecho que los poblemas de corazón del técnico no fueran a más y las pruebas realizadas en los últimos días habrían corroborado ese extremo.

Será en los próximos días cuando el entrenador exponga su versión de los hechos, pues se siente decepcionado con la decisión de la directiva. Laso estaba convencido de poder continuar , más aún después de los últimos controles médicos, según confirman fuentes cercanas al entrenador.

Según explica en su comunicado, el club había ofrecido a Laso seguir ligado a la parte técnica del equipo de alguna manera antes de volver a evaluar su estado de salud en marzo o abril, pero el vasco ha declinado el ofrecimiento y ha llegado a un acuerdo para desvincularse del Madrid. Su intención ahora es buscar un nuevo equipo, aunque a estas alturas la mayoría de los conjuntos tienen ya cerrado su banquillo.

