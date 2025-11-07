En la genial película 'Bienvenido Mr. Marshall' de Bardem y Berlanga, los habitantes de Villar del Río se preparan para la llegada de los americanos, que les traerán todo tipo de beneficios materiales, e incluso de otra índole, como en el caso de la maestra ( ... Elvira Quintillá), que fantasea con fornidos deportistas estadounidenses, curiosamente la única escena censurada del filme.

Según han informado algunos medios, el actual consejero delegado y accionista mayoritario del Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo marco con Apollo para la entrada del fondo americano en la propiedad de la entidad rojiblanca a través de una ampliación de capital, tras la que se erigiría en accionista mayoritario desde enero de 2026. La valoración del club se elevaría por encima de los 2.000 millones de euros una vez que cristalice la operación. El cierre formal depende del encaje que acepten los demás socios -entre ellos Ares Management y Quantum Pacific Group- en la nueva estructura accionarial.

Nunca una familia se benefició tanto de un club de fútbol como los Gil del Atlético de Madrid. Pero hay que reconocer que entre el padre y el hijo media un abismo, en educación y formas, pero también en inteligencia financiera. Se va a hacer todavía más multimillonario, pero deja el club bien posicionado deportivamente y con unas finanzas, si no saneadas, al menos lejos de la bancarrota. Sus intereses personales -forrarse- han coincidido por una vez con los intereses del club, y ha comprendido que lo uno -forrarse- era imposible sin lo otro: para vender, el club debía tener un horizonte deportivo, social y financiero despejado. Y lo ha conseguido.

Esperemos que los habitantes colchoneros de este 'poblachón manchego' no tengamos que disfrazarnos de andaluces (ya vamos de indios) y que esta vez, al contrario que en la película, la caravana no pase de largo. De momento el alcalde (no Pepe Isbert sino Almeida) ha regalado a todos los vecinos (con independencia de sus afinidades futbolísticas) la noticia de que renunciaba a la construcción del aparcamiento de Padre Damián, con el túnel subsiguiente de 650 metros proyectado, por «el rechazo vecinal y los obstáculos legales». Es de esperar que Concha Espina recupere su ancho y que no toquen el de Padre Damián.