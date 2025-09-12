Desde el comienzo de la Liga en España hasta el año 1987, el Barcelona había ganado 10 ligas y el Atlético de Madrid siete. Desde la llegada de Gil hasta ahora, el Atleti ha ganado cuatro y el Barça 17, eso es lo que ... le debemos los colchoneros a Gil y su familia, ese es el legado que la familia Gil nos ha dejado en términos deportivos.

Mientras el padre utilizó al club para medrar en política, ahora el hijo lo ha tomado como si fuera una empresa inmobiliaria y se preocupa más de las relaciones con los fondos de inversión y de la cuenta de resultados. En la famosa Ciudad Deportiva con olas gigantes, parece que se empiezan a colar inmuebles que no estaban previstos inicialmente.

Cabe recordar que Jesús Gil tenía adjudicados unos terrenos en el eje del Arroyo Culebro para la construcción de una ciudad deportiva, proyecto que se vino abajo en cuanto se descubrió que en realidad lo que quería era edificar pisos, que era al fin y al cabo a lo que se había dedicado toda su vida.

Miguel Ángel Gil ha dejado que Simeone maneje el equipo. En el Cholo encontró la directiva un líder, que valió durante unos años como parapeto, escudo y banderín de enganche. Ahora parece más cuestionado que nunca el liderazgo de un entrenador al que ya se pita en el estadio, tras reiterados partidos lamentables.

Los resultados dirán si este año también vuelve a ser decepcionante. La transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva ha destrozado a nuestro Atleti, a ese Atleti de antes del doctor Cabeza, que ya solo los más veteranos podemos recordar. Otro tanto ha ocurrido con otros clubes grandes, el caso más notorio el del Valencia.

En 2003 surgió la Plataforma Alternativa Atlética, que intentó movilizar a la afición en contra de quien había urdido un plan en 1992 para adueñarse del club, con malas artes. En 2004 realizó además esta asociación una oferta equitativa a Jesús Gil, para adquirir el club. Sobra decir que no tuvo éxito en ninguno de los dos intentos.

Como nota curiosa, el presidente de Alternativa Atlética era Alfonso Camba, sobrino nieto del genial humorista gallego Julio Camba, quien, cuando le ofrecieron un sillón de la Real Academia Española respondió: «¡Y para qué quiero yo un sillón, si lo que necesito es un piso!». (Camba vivía en el Palace, gracias a la generosidad de los March).