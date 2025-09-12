Suscribete a
El nefasto legado gilista del Atlético

«Mientras el padre utilizó al club para medrar en política, ahora el hijo lo ha tomado como si fuera una empresa inmobiliaria»

'Simeone y un desastroso inicio de Liga'

Desde el comienzo de la Liga en España hasta el año 1987, el Barcelona había ganado 10 ligas y el Atlético de Madrid siete. Desde la llegada de Gil hasta ahora, el Atleti ha ganado cuatro y el Barça 17, eso es lo que ... le debemos los colchoneros a Gil y su familia, ese es el legado que la familia Gil nos ha dejado en términos deportivos.

