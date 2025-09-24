El Atlético, en venta y en picado

Afronta el Atlético de Madrid una semana de derbis capitalinos, en la que se mide esta noche al Rayo Vallecano (21.30, Movistar+ LaLiga) y el próximo sábado al Madrid, ambos en el Metropolitano. Dos encuentros a los que llegan los de Simeone ... después de sumar seis puntos en cinco jornadas, saldadas con una victoria y cuatro pinchazos, y alejados a nueve puntos ya de la cabeza, una distancia remontada una sola vez en la historia de la Liga.

Un decepcionante inicio de campaña que les baja de la pelea por el título a las primeras de cambio después de una inversión cercana a los 200 millones de euros. No ha tenido el conjunto rojiblanco la mejor de las suertes a la hora de lucir sus cromos nuevos debido a las lesiones, pero la entidad de los rivales contra los que se ha fallado es menor a la del Atlético, aun sin Almada, Johnny o un Baena que está de regreso ante los rayistas.

Miguel Ángel Gil Marín, que apenas se prodiga con declaraciones públicas, confesó que «la ilusión generada ha llevado a un arranque decepcionante». «Pero no tengo duda de que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo: competir», sostuvo el consejero delegado del Atlético en el 'Expansión & Marca Business Sport Forum'. Mismo evento en el que fue abordado por la noticia adelantada por 'Expansión' el pasado viernes que desvelaba las negociaciones entre el club y el fondo de inversión Apollo Global Management para la venta de la entidad rojiblanca.

La firma norteamericana estaría interesada en adquirir una participación del Atlético, cuyo valor total estima entre los 2.500 y 3.000 millones de euros. Una operación que se efectuaría a través de su fondo de deporte, con un tamaño estimado de 5.000 millones de dólares, y con la que se convertirían en accionistas mayoritarios del club, aunque mantendrían le gestión en manos de Enrique Cerezo y de Gil Marín -actualmente propietario del 70% de las acciones de la entidad-. A la espera de conocer de manera oficial el desarrollo de las negociaciones, el consejero delegado se mostró optimista respecto a la entrada de grandes inversiones en el club.

«La inversión tiene que venir vía capital. Nosotros llevamos años invitando a grupos, fondos o personas para que entren en el capital del Atlético. Fuimos generando confianza, porque veían que su inversión iba creciendo. Wanda, Qantum, el fondo Ares... seguimos abiertos a cualquier nueva entrada de capital que entendamos necesaria para funcionar mejor. El fútbol tiene que ser mucho más que 90 minutos y para eso se necesita inversión», sostuvo Gil Marín.

Una negociaciones que tuvieron su origen en la nueva ciudad deportiva rojiblanca, ubicada en torno al Metropolitano y datada, al menos su primera fase, antes de la final de Champions en el feudo colchonero en 2027. Una operación que interesó a Apollo, quien se planteó elevar su nivel de participación en el club al ver la elevada cuantía de su inversión. Un futuro incierto a nivel accionarial con el objetivo del crecimiento económico que debe ir aparejado de un crecimiento deportivo, por el momento estancado tras las primeras semanas de temporada.